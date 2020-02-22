Заместитель генерального директора Trend Севиль Микаилова о знаковом визите Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию (ВИДЕО)

БАКУ /Trend/ - Заместитель генерального директора АМИ Trend, главный редактор газеты АzerNews Севиль Микаилова приняла участие в передаче "Час интервью" в эфире Real TV, посвященной государственному визиту Президента Ильхама Алиева в Италию, сообщает в субботу Trend.

В ходе передачи, Севиль Микаилова назвала этот визит главы азербайджанского государства знаковым в отношениях Азербайджана и Италии.

Заместитель генерального директора АМИ Trend, в частности, отметила, что это событие не только придаст еще больший импульс развитию связей между двумя странами в областях экономики, энергетики, но и значительно повысит уровень политического диалога Азербайджана с Италией как одной из ведущих европейских стран.

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