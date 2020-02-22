ЦИК аннулировал итоги голосования на парламентских выборах по одному участку Евлахского избирательного округа

Политика 22 февраля 2020 17:22 (UTC+04:00)
ЦИК аннулировал итоги голосования на парламентских выборах по одному участку Евлахского избирательного округа

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) по итогам парламентских выборов, проведенных в Азербайджане девятого февраля, было рассмотрено обращение в связи с 48-м Евлахским избирательным округом.

Как сообщает в субботу Trend, в обращении отмечалось, что в ходе голосования на некоторых участках были допущены правонарушения.

Секретарь ЦИК Арифа Мухтарова сообщила, что в ходе расследования были выявлены нарушения только по одному избирательному участку округа. Ввиду этого возникли законные основания для аннулирования итогов голосования по шестому избирательному участку. Мухтарова предложила объявить результаты выборов по вышеуказанному участку недействительными.

Предложение было принято большинством голосов.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев)

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