В Берлине проходит Общеевропейский Карабахский митинг - Прямая трансляция (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - В Берлине на площади перед Бранденбургскими воротами проходит Общеевропейский Карабахский митинг, передает Trend.

Он посвящен 28-й годовщине Ходжалинского геноцида и носит название "Общеевропейский Карабахский митинг".

Митинг инициирован диаспорскими организациями 30 стран мира, а организатором выступил Альянс азербайджанцев Германии. В мероприятии принимают участие наши соотечественники, проживающие в ФРГ, Нидерландах, Бельгии, Люксембурге, Венгрии, Польши, Чехии, Словакии, Испании, Италии, Швеции, Норвегии, Финляндии, Латвии, Литве, Эстонии, Австрии, Швейцарии, Франции, Румынии, Болгарии, Греции, Хорватии, Великобритании, Украине, Молдове, Грузии,Турции, США и Канады. Выразить солидарность с азербайджанцами пришли на митинг представители дружественных диаспорских организаций других народов.

В руках митингующих - большие транспаранты со словами «Карабах — это Азербайджан!», «Нет террору и оккупации», «Требуем суда над палачами ходжалинских детей», «Армения до.лжна прекратить оккупацию Карабаха», «Стоп оккупации», "Карабах — земля наших предков!".

Прямая трансляция митинга доступна по этой ссылке