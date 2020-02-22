Президент Ильхам Алиев присвоил почетное звание сотрудникам Госагентства автомобильных дорог
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о присвоении сотрудникам Государственного агентства автомобильных дорог почетного звания "Заслуженный инженер".
Согласно распоряжению, за плодотворную деятельность в Государственном агентстве автомобильных дорог Азербайджана нижеследующим лицам присваивается почетное звание "Заслуженный инженер":
Джабраилову Ильхаму Ясеф оглу
Гулиеву Тарлану Дюшмал оглу.
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