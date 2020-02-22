Президент Ильхам Алиев поздравил главу Эстонии
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил Президенту Эстонии Керсти Кальюлайд поздравительное письмо.
"Уважаемая госпожа Президент,
Передаю Вам и всему народу Эстонии самые искренние поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости.
В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Эстонии – благополучия и процветания", - говорится в поздравительном письме главы государства.
Лента новостей
ЦИК Азербайджана аннулировал итоги голосования по одному избирательному участку 83-го Агджабеди-Физулинского округа
ЦИК Азербайджана оставил в силе решение окружной избирательной комиссии по 30-му Сураханскому округу
ЦИК аннулировал итоги голосования на парламентских выборах по одному участку Евлахского избирательного округа
Президент Ильхам Алиев наградил группу лиц за заслуги в сфере строительства и эксплуатации автодорог
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились в Ватикане с государственным секретарем Святого Престола
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева встретились в Ватикане с Папой Римским Франциском
Арзу Нагиев: Подписание Азербайджаном Совместной декларации с членом G7 - Италией имеет крайне важное значение
Заместитель генерального директора Trend Севиль Микаилова о знаковом визите Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию (ВИДЕО)
Установка пластиковых коробок для счетчиков снизит число вмешательств в их работу - газовый оператор Азербайджана (ВИДЕО)
Граждане Ирана в Азербайджане не обращались с подозрением на коронавирус в Клинический медцентр - главврач
Азербайджан является крупным игроком не только для Италии, но и для ЕС в целом - голландский эксперт