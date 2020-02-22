Президент Ильхам Алиев поздравил главу Эстонии

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев направил Президенту Эстонии Керсти Кальюлайд поздравительное письмо.

"Уважаемая госпожа Президент,

Передаю Вам и всему народу Эстонии самые искренние поздравления по случаю национального праздника – Дня независимости.

В столь знаменательный день желаю Вам крепкого здоровья, успехов в делах, дружественному народу Эстонии – благополучия и процветания", - говорится в поздравительном письме главы государства.