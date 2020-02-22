ЦИК Азербайджана оставил в силе решение окружной избирательной комиссии
БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) в связи с итогами парламентских выборов проведенных в Азербайджане девятого февраля, было рассмотрено обращение уполномоченного представителя кандидата от третьего избирательного округа Ясамала №17 Али Алиева Алияра Ширмамедова.
Как сообщает Trend, об этом сообщил член ЦИК Бахшеиш Аскеров.
По его словам, заявленной жалобе не было найдено подтверждения. Обращение было тщательно расследовано и признано необоснованным. ЦИК обсудила и приняла решение оставить в силе решение окружной избирательной комиссии.
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