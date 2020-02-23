Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились в Ватикане с Сикстинской капеллой и Собором Святого Петра (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - 22 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева ознакомились в Ватикане с Сикстинской капеллой и Собором Святого Петра.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.
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Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились в Ватикане с Сикстинской капеллой и Собором Святого Петра (ФОТО)
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