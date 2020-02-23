Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева ознакомились в Ватикане с Сикстинской капеллой и Собором Святого Петра (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - 22 февраля Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, Первая леди Мехрибан Алиева и их дочь Лейла Алиева ознакомились в Ватикане с Сикстинской капеллой и Собором Святого Петра.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.