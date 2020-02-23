В Ватикане состоялась встреча Президента Ильхама Алиева с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином (ФОТО) (Версия 2)

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БАКУ /Trend/ - 22 февраля в рамках визита в Ватикан состоялась встреча Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и первой леди Мехрибан Алиевой с государственным секретарем Святого Престола кардиналом Пьетро Паролином.

Как сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства, Президент Азербайджана отметил визит Папы Римского в Азербайджан в 2016 году. Он сказал, что Азербайджан активно продолжает свою деятельность, направленную на поощрение межрелигиозного и межкультурного диалога. Сообщив, что в прошлом году в Баку состоялся II Саммит религиозных лидеров мира, Президент Ильхам Алиев напомнил, что в этом мероприятии принимал участие и представитель Ватикана.

Глава государства отметил, что в нашей стране существует этническое и религиозное взаимопонимание, представители различных религий сосуществуют в мирных условиях. Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что в период председательства Азербайджана в Движении неприсоединения в 2019-2022 годах межрелигиозный и межкультурный диалог, мультикультурализм будут являться приоритетом.

Кардинал Пьетро Паролин отметил особые отношения между Азербайджаном и Ватиканом. Он напомнил о визитах в Азербайджан Папы Иоанна Павла II и Папы Франциска. Кардинал подчеркнул, что под руководством Президента Ильхама Алиева в Азербайджане укрепляются межкультурный диалог, мультикультурализм, а также гармония между мусульманами, христианами и евреями. Пьетро Паролин выразил одобрение по поводу того, что Азербайджан придает большое значение многосторонности в международных отношениях. Он также подчеркнул, что условия, созданные для деятельности католической церкви в Азербайджане, получают высокую оценку.

Президент Ильхам Алиев еще раз довел до внимания позицию нашей страны, связанную с армяно-азербайджанским нагорно-карабахским конфликтом. Он подчеркнул, что Армения проводит деструктивную политику в регионе. Глава нашего государства отметил, что в настоящее время армянская сторона выступает с противоречивыми заявлениями, которые наносят вред переговорному процессу. Он подчеркнул, что конфликт должен быть урегулирован в соответствии с нормами и принципами международного права и Хельсинкским заключительным актом в рамках территориальной целостности Азербайджана.

В ходе беседы были положительно оценены роль Азербайджана в регионе и его отношения с соседними странами.

Затем кардинал Пьетро Паролин вручил Первому вице-президенту Азербайджанской Республики Мехрибан Алиевой один из высших папских рыцарских орденов - Большой крест ордена Пия IX (Dama di Gran Croce dell’ordine Piano).