Шабнам Гасанова: Признание достижений гуманитарной политики Азербайджана Святым Престолом - наглядный образец растущего мирового авторитета страны

БАКУ/Trend/ - На фоне напряженности в общественно-политической жизни, наблюдающейся в ряде мировых стран, роста массовых акций протеста и конфликтов, угроз для мира и безопасности, которые создают определенные круги, используя фактор религии в качестве инструмента, в Азербайджане царит стабильность и спокойствие, страна является образцом толерантности.

Об этом в воскресенье сказала Trend политолог Шабнам Гасанова. Она сообщила, что отголоски именно этого фактора вызывают широкий резонанс во многих государствах мира, далеко за пределами границ Азербайджана.

“Тот факт, что в ходе встречи Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой с Папой Римским Франциском 22 февраля глава Католической церкви отметил общественно-политическую стабильность в Азербайджане, что народ живет в благоденствии, в очередной раз доказывает вышесказанное. Во время встречи Папа Римский Франциск, затронув толерантные отношения между религиозными общинами в стране, высокое оценил усилия Азербайджана в этой области. Именно наглядным образцом этого и является то, что в этом направлении Азербайджан принял важные международные мероприятия. Сегодня страна вносит свой вклад в установление взаимопонимания, братства и солидарности между представителями различных религий во всем мире, и с этой точки зрения является образцом для всего мира. Модель толерантности и мирного сосуществования, представленная Азербайджаном, - один из главных факторов, позволяющих устранить столкновения и противостояния, наблюдаемые в мире. Страна прилагает титанические усилия для поощрения межрелигиозного и межкультурного диалога. В Азербайджане укрепился межкультурный диалог, а также гармония, царящая между мусульманами, христианами и иудеями. Условия, созданные для деятельности Католической церкви в Азербайджане, также находятся на самом высоком уровне", - сказала Гасанова.

По словам политолога, факт того, что Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева была удостоена одного их высших папских рыцарских орденов является показателем растущего на мировой арене авторитета Азербайджана.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Гюнель Зейналова)