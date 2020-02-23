МИД Азербайджана предупредил граждан, отправляющихся в Иран (версия 2)

БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана, принимая во внимание опасность распространения нового типа опасного вируса (коронавирус 2019-nCoV) в нашем ближайшем регионе и ссылаясь на предупреждения, данные официальными властями Ирана, советует гражданам Азербайджана быть предельно осторожными при поездках в Иран, особенно во время выездных поездок, и следовать рекомендациям Всемирной организации здравоохранения.

Об этом сообщает Trend со ссылкой на МИД Азербайджана.

При возникновении каких-либо проблем рекомендуется, чтобы граждане Азербайджана обращались в посольство страны в Тегеране или в Генеральное консульство в Тебризе.

Адреса всех посольств и консульств Азербайджана за рубежом размещены на сайте министерства иностранных дел (www.mfa.gov.az). Гражданам Азербайджанской Республики, постоянно проживающим или временно проживающим за границей, рекомендуется обращаться в посольства и консульства и регистрироваться в консульстве для оказания надлежащей помощи в случае чрезвычайных ситуаций и других угроз.