ЦИК Азербайджана отклонил жалобу по одному из избирательных округов

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана было рассмотрено обращение по 34-му Хатаинскому второму избирательному округу.

Как сообщает Trend, на заседании было сказано, что в обращении кандидата Газанфара Бахышова утверждалось, что во всех избирательных участках по данному округу был нарушен избирательный процесс.

Член ЦИК Рамиз Ибрагимов заявил, что жалоба была передана в соответствующую окружную избирательную комиссию. В ходе проведенного ЦИК расследования случаи, указанные в жалобе, не подтвердились. Ибрагимов предложил отклонить жалобу. Предложение было вынесено на голосование и отклонено.

Отметим, что в этом округе лидирует Михаил Забелин.

(Автор: Эльчин Мехтиев)