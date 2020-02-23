ЦИК Азербайджана отклонил жалобу по одному из избирательных округов
БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии (ЦИК) Азербайджана было рассмотрено обращение по 34-му Хатаинскому второму избирательному округу.
Как сообщает Trend, на заседании было сказано, что в обращении кандидата Газанфара Бахышова утверждалось, что во всех избирательных участках по данному округу был нарушен избирательный процесс.
Член ЦИК Рамиз Ибрагимов заявил, что жалоба была передана в соответствующую окружную избирательную комиссию. В ходе проведенного ЦИК расследования случаи, указанные в жалобе, не подтвердились. Ибрагимов предложил отклонить жалобу. Предложение было вынесено на голосование и отклонено.
Отметим, что в этом округе лидирует Михаил Забелин.
(Автор: Эльчин Мехтиев)
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