МИД Азербайджана выразил соболезнования Турции
БАКУ /Trend/ - Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнование Турции.
Как сообщает Trend, об этом говорится заявлении, распространенном МИД.
"Выражаем глубокие соболезнования семьям и близким погибших в результате землетрясения в турецком городе Ван, а пострадавшим желаем скорейшего выздоровления".
Отметим, что сегодня в 9:22 по местному времени в населенном пункте Котур Хойского района провинции Западный Азербайджан недалеко от границы Ирана с Турцией произошло землетрясение магнитудой 5,7.
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