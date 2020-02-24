Хикмет Гаджиев: Ходжалинский геноцид - преступление против человечности
БАКУ /Trend/ - Ходжалинский геноцид - преступление против человечности.
Об этом помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сказал на мероприятии «Призыв женщин-беженок к справедливости: обеспечение их нужд в повестке вопросов мира и безопасности», сообщает в понедельник Trend.
Гаджиев подчеркнул, что в результате агрессии Армении против Азербайджана оккупирована одна пятая азербайджанской территории, более одного миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами, более 20 тысяч соотечественников погибли в ходе военных операций.
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