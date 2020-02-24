Хикмет Гаджиев: Ходжалинский геноцид - преступление против человечности (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Ходжалинский геноцид - преступление против человечности.

Об этом помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев сказал на мероприятии «Призыв женщин-беженок к справедливости: обеспечение их нужд в повестке вопросов мира и безопасности», сообщает в понедельник Trend.

Гаджиев подчеркнул, что в результате агрессии Армении против Азербайджана оккупирована одна пятая азербайджанской территории, более одного миллиона азербайджанцев стали беженцами и вынужденными переселенцами, более 20 тысяч соотечественников погибли в ходе военных операций: «Сегодняшнее мероприятие проходит в дни очередной годовщины Ходжалинского геноцида. Четыре резолюции Совета безопасности ООН осуждают армянскую оккупацию, в них отражена поддержка территориальной целостности Азербайджана в рамках международно признанных границ. В этих резолюциях также отражены гуманитарные аспекты, с которыми столкнулся Азербайджан. В резолюциях требуется вывод армянских войск с азербайджанских территорий. Они остаются в силе до тех пор, пока не будут выполнены».

Помощник Президента Азербайджана подчеркнул, что представительницы азербайджанской общины Нагорного Карабаха играют важную роль в донесении до мира справедливого голоса Азербайджана: «Азербайджан - сторонник урегулирования конфликта в соответствии с международным правом, в рамках своей территориальной целостности».

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 - взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)