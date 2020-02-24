Азербайджан серьезно изучает рекомендации ВОЗ по коронавирусу - Хикмет Гаджиев

БАКУ /Trend/ - Вопрос, связанный с коронавирусом, находится на международной повестке дня, и в связи с этим Азербайджан серьезно изучает рекомендации ВОЗ и предпринимает необходимые меры.

Об этом сказал журналистам помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, комментируя возможность закрытия границ с Ираном в связи с угрозой коронавируса, сообщает в понедельник Trend.

По его словам, в Кабмине были проведены обсуждения в связи с коронавирусом и подготовлен План мероприятий: «Азербайджан предпринимает необходимые меры в этом направлении. МИД Азербайджана уже обратился к гражданам с предупреждением по вопросу поездок в Иран».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)