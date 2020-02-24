Хикмет Гаджиев: На Мюнхенской конференции было доказано, что утверждаемые Арменией тезисы - ложь

БАКУ /Trend/ - На Мюнхенской конференции по безопасности между Президентом Азербайджана и премьер-министров Армении были организованы дебаты, и граждане Азербайджана, все мировое сообщество стали свидетелем разоблачения Армении, в частности, того, как в рамках этих дебатов, транслируемых в прямом эфире, Пашинян попал в затруднительное положение.

Об этом сказал журналистам помощник Президента Азербайджана - заведующий отделом по вопросам внешней политики Администрации Президента Азербайджана Хикмет Гаджиев, сообщает в понедельник Trend.

Он отметил, что все стали свидетелями полного разоблачения лжи и необоснованных утверждений, выдвинутых Арменией в связи с конфликтом: «После позорного и постыдного выступления премьер-министра Армении он, вернувшись в страну, пытается оправдать себя различными абсурдными идеями. Однако армянская общественность, общественно-политические деятели страны выразили свое отношение к этому, признав, что им было стыдно за Пашиняна».

Гаджиев подчеркнул, что это еще раз показало, что справедливая, решительная и однозначная позиция Азербайджана по урегулированию конфликта была донесена Президентом Ильхамом Алиевым до мировой общественности с трибуны столь важного мероприятия как Мюнхенская конференция по безопасности, и мировое сообщество еще раз стало свидетелем того, что взгляды Армении по конфликту носят абсолютно деструктивный характер, цель Армении – сохранить статус-кво. Тезисы Армении - ложь, и теперь они пытаются как-то оправдать этот абсурд».

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)