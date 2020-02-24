Марк Ифраимов: Трагедия, подобная Ходжалы, не должна повториться (ВИДЕО)

Политика 24 февраля 2020 12:11 (UTC+04:00)
Марк Ифраимов: Трагедия, подобная Ходжалы, не должна повториться (ВИДЕО)

БАКУ/Trend - 21-го февраля 2020-года на митинге в роще "Ходжлы 613", в окрестностях Иерусалима, депутат Кнессета Марк Ифраимов выразил искреннее сожаление по поводу Ходжалинской трагедии и надежду, что Нагорно-Карабахский конфликт найдёт своё справедливое разрешение в ближайшее время:

"613 жертв Ходжалы напоминают мне о 613 заповедях Торы. И я хочу пожелать, чтобы как 613 заповедей объединяют еврейский народ на земле Израиля, пусть 613 жертв станут объединяющим символом азербайджанского народа на пути к территориальной целостности и процветанию" - сказал Марк Ифраимов.

Депутат также выразил удовлетворение развитием взаимного сотрудничества между Израилем и Азербайджаном, ростом экономических и культурных связей. Как сказал Ифраимов, посещая Азербайджан, он чувствует себя здесь как дома. С другой стороны, он с радостью свидетельствует увеличение количества азербайджанских студентов, обучающихся в Израиле.

В заключение депутат выразил надежду, что совместными усилиями мировое сообщество сделает все возможное, чтобы трагедия, подобная Ходжалы, больше никогда не повторилась.

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