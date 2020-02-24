Все, кто оправдывает действия армянской стороны в Ходжалинской трагедии, достойны осуждения - российский политолог

БАКУ/Trend/ - Все, кто оправдывает действия армянской стороны в Ходжалинской трагедии, достойны осуждения.

Об этом сказала Trend российский эксперт, кандидат политических наук, старший преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Галина Ниязова.

Говоря о Ходжалинском геноциде, она отметила, что в первую очередь необходимо разделять понятия вооруженного конфликта и терроризма: "Когда речь идет о войне, на поле боя встречаются специально обученные для ведения военных действий люди. Когда мы говорим об актах агрессии против мирных жителей, то есть о Ходжалинской трагедии, мы имеем ввиду терроризм. В этой ситуации ссылаться на законы военного времени невозможно. Совершенно недопустима мысль, что терроризм против мирного населения со стороны целого государства возможен в нашем мире, в котором мы склонны считать себя разумными людьми".

Политолог считает, что акты террора нельзя забыть и простить только потому, что "вышел их срок действия", так как это часть истории целых семей, против которых со стороны армянских сепаратистов были учинены эти зверства, против людей, которые тогда хотели просто выжить, а сейчас хотят вернуться домой.

Согласно ее словам, в истории достаточно примеров кровавой расправы над мирными жителями: "И истории международных отношений показывают, что страна, ответственная за насилие над мирным населением, может продолжить свое развитие только тогда, когда возьмет на себя ответственность за содеянное и за его последствия, как это сделала Германия после Второй мировой войны.

В ином случае, страна, погрязнув во лжи, все свои усилия направляет на то, чтобы пытаться поддержать фейковый имидж на международной политической арене и в глазах своего же населения".

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1 275 - взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

Твиттер: @C8NTINENT