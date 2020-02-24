Президент Азербайджана Ильхам Алиев наградил Игоря Пономарева орденом «Шохрат»
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение о награждении Игоря Анатольевича Пономарева орденом «Шохрат» за заслуги в развитии спорта в Азербайджане.
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