Азербайджанские военнослужащие принимают участие в международных мероприятиях

БАКУ /Trend/ - Представители азербайджанской армии принимают участие в международных мероприятиях, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.

Согласно информации, азербайджанские военнослужащие принимают участие в мероприятии в связи с азербайджано-грузино-турецким трехсторонним обменом опытом в сфере кибербезопасности в Тбилиси (Грузия), курсах «Оценка боевой подготовки» в Обераммергау (Германия) и курсах в Анкаре (Турция).

(Текст: Кямаля Сеидова)