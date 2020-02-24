Азербайджанские военнослужащие принимают участие в международных мероприятиях
БАКУ /Trend/ - Представители азербайджанской армии принимают участие в международных мероприятиях, сообщает в понедельник Trend со ссылкой на пресс-службу минобороны Азербайджана.
Согласно информации, азербайджанские военнослужащие принимают участие в мероприятии в связи с азербайджано-грузино-турецким трехсторонним обменом опытом в сфере кибербезопасности в Тбилиси (Грузия), курсах «Оценка боевой подготовки» в Обераммергау (Германия) и курсах в Анкаре (Турция).
(Текст: Кямаля Сеидова)
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