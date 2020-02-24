Рауф Алиев: Трагедия в Ходжалы навечно в памяти азербайджанского народа

БАКУ/Trend - 21-го февраля 2020-года на митинге в роще "Ходжлы 613", в окрестностях Иерусалима, депутат Милли Меджлиса (парламента) Азербайджана Рауф Алиев отметил, что он участвовал в церемонии посадки этой рощи 4 года назад и поблагодарил организаторов и всех присутствующих за трепетное отношение к памяти невинных жертв Ходжалы. Рауф Алиев выразил уверенность, что благодаря целенаправленной правовой политике правительства Азербайджана Нагорно-Карабахский конфликт будет решён в скором времени и Азербайджан восстановит свою территориальную целостность.

Депутат отметил, что Нагорно-Карабахский конфликт, начавшийся много лет назад, до сих пор не нашел своего разрешения из-за неконструктивной позиции Армении. Огромное количество азербайджанских беженцев не могут вернутся на свои земли, не смотря на наличие множества международных международных правовых документов - резолюций, протоколов и т.д., в которых четко зафиксировано, что оккупированные азербайджанские земли должны быть возвращены, беженцы должны вернутся на родные земли.

Алиев сказал, что Азербайджан удовлетворен уровнем развития отношений с Израилем, сотрудничество активно развивается по всем направлениям, в области экономики, культуры, туризма, в военно-промышленной отрасли, все теснее становятся связи между простыми людьми.