Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении поправки в Положение о Таможенном комитете

БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал указ о поправке в «Положение о Государственном таможенном комитете», утвержденном указом Президента Азербайджана № 646 от 4 июня 2012 года.

В указе говорится, что к вышеуказанному Положению добавляется подпункт 3.1.43-3 в следующей редакции:

«3.1.43-3. в случае наличия оперативной информации в связи с нарушением таможенного законодательства со стороны физических лиц, пересекающих таможенную границу, включать эту информацию, а также информацию о лицах, в отношении которых за последний год применялось административные взыскания за совершение административных нарушений таможенных правил, и лицах, имеющих судимость за преступления, предварительное следствие которых велось Государственным таможенным комитетом, в « Список особого внимания при пересечении границы», и в случае устранения соответствующих оснований, изменить активный статус информации».