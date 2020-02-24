ЦИК Азербайджана объявил недействительными итоги голосования еще по одному участку

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии по итогам парламентских выборов, проведенных в Азербайджане девятого февраля, рассмотрено обращение в связи с 94-м Бардинским сельским избирательным округом.

Как сообщает в понедельник Trend, кандидат в депутаты от вышеуказанного избирательного округа Дадаш Ахмедли в своем обращении указал на правонарушения в день выборов.

Член ЦИК Габиль Оруджев сообщил, что обращение было рассмотрено Комиссией, и нарушения были зафиксированы только на первом избирательном участке, ввиду чего Оруджев предложил объявить результаты голосования по данному участку недействительными. Предложение было принято в результате голосования.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

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