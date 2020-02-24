ЦИК Азербайджана объявил недействительными итоги голосования еще по одному участку

Политика 24 февраля 2020 18:21 (UTC+04:00)
ЦИК Азербайджана объявил недействительными итоги голосования еще по одному участку

БАКУ /Trend/ - На сегодняшнем заседании Центральной избирательной комиссии по итогам парламентских выборов, проведенных в Азербайджане девятого февраля, рассмотрено обращение в связи с 94-м Бардинским сельским избирательным округом.

Как сообщает в понедельник Trend, кандидат в депутаты от вышеуказанного избирательного округа Дадаш Ахмедли в своем обращении указал на правонарушения в день выборов.

Член ЦИК Габиль Оруджев сообщил, что обращение было рассмотрено Комиссией, и нарушения были зафиксированы только на первом избирательном участке, ввиду чего Оруджев предложил объявить результаты голосования по данному участку недействительными. Предложение было принято в результате голосования.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)

Представители госструктур Азербайджана побывали на пограничных пропускных пунктах на границе с Ираном (ФОТО)
Представители госструктур Азербайджана побывали на пограничных пропускных пунктах на границе с Ираном (ФОТО)
В Баку проведена международная конференция в связи с женщинами-вынужденными переселенцами
В Баку проведена международная конференция в связи с женщинами-вынужденными переселенцами
Началась борьба иинтеллектуалов за кубок «Nar»
Началась борьба иинтеллектуалов за кубок «Nar»
Loading Bars
Лента новостей
Казахстанская нефтедобывающая компания примет меры по дальнейшему наращиванию добычи Энергетика 19:42
Азербайджанское предприятие наращивает экспорт электронной продукции Энергетика 19:37
ТРАСЕКА будет углублять сотрудничество с Грузией Транспорт 19:34
Азербайджанский завод расширит географию поставок алюминиевой продукции Бизнес 19:34
В Казахстане отмечено сокращение доли нефти в структуре экспорта Энергетика 19:20
«Южный газовый коридор» имеет большое значение не только для Италии, но и для всей Европы – британский эксперт Энергетика 19:14
Президент Ильхам Алиев поздравил Эмира Кувейта Политика 19:00
К лету в Азербайджане завершится строительство 100-километрового участка новой магистрали Экономика 18:59
Азербайджанский сюрреалист отметит юбилей в раю Португалии (ФОТО) Культура 18:50
В Азербайджане аннулированы итоги выборов еще по одному избирательному участку Политика 18:49
ЦИК Азербайджана отменил результаты на одном из избирательных участков Политика 18:37
Аннулированы итоги голосований на одном из участков Товуз-Газах-Агстафинского округа Политика 18:34
В Азербайджане аннулированы итоги голосований еще по одному участку Политика 18:30
Испортившие бюллетени участковые избирательные комиссии должны быть наказаны - Мазахир Панахов Политика 18:26
Комиссии двух избирательных участков взяты под контроль - Мазахир Панахов Политика 18:22
ЦИК Азербайджана объявил недействительными итоги голосования еще по одному участку Политика 18:21
Ипотечный и кредитно-гарантийный фонд Азербайджана выплатил проценты по облигациям Финансы 18:18
Anglo Asian Mining PLC обновила информацию о геологоразведочных работах Бизнес 18:07
Представители госструктур Азербайджана побывали на пограничных пропускных пунктах на границе с Ираном (ФОТО) Общество 18:03
В Грузии создана единая онлайн-платформа для агропредпринимателей Бизнес 17:52
Обнародованы основные потребители водных ресурсов Узбекистана Финансы 17:42
Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении поправки в Положение о Таможенном комитете Политика 17:37
Азербайджанские аналитики: Цены на нефть останутся выше $55 за баррель Финансы 17:36
Туркменистан проводит в Дубае нефтегазовое роуд-шоу Энергетика 17:35
Во Франции число туристов сократилось на 30-40% из-за коронавируса Европа 17:33
Кямаля и Стефано - символ любви Азербайджана и Италии (ВИДЕО) Интервью 17:32
Казахстано-германское нефтедобывающее СП закупит трубы Тендеры 17:30
В Баку проведена международная конференция в связи с женщинами-вынужденными переселенцами Общество 17:27
Обнародован объем перевалки грузов из Англии через порты Турции Турция 17:24
ЦИК Азербайджана аннулировал результаты голосования на двух избирательных участках Политика 17:22
Когда нет предела совершенству! "World Harmony" назвал победителей в Баку (ФОТО) Культура 17:20
Началась борьба иинтеллектуалов за кубок «Nar» Общество 17:16
В январе этого года Турцию посетили свыше 50 тысяч туристов из Азербайджана Турция 17:04
Кабмин Азербайджана о принимаемых мерах в отношении коронавируса Общество 17:02
Оглашены сроки строительства нового тоннеля в Баку Транспорт 17:00
Число случаев инфицирования коронавирусом в Сингапуре достигло 90 Другие страны 16:55
В ЦИК Азербайджана началось очередное заседание в связи с парламентскими выборами Политика 16:53
Турция приостановила авиарейсы в Иран Турция 16:42
В Париже закрыли комиссариат полиции из-за подозрения на коронавирус Европа 16:24
В Клинический медцентр в Баку помещены два человека из Ирана (Эксклюзив) Общество 16:20
Обнародованы лидирующие области по инвестированию основного капитала Казахстана Бизнес 16:19
Президент Латвии подписал закон о роспуске Рижской думы Европа 16:19
Изменения в составе руководства СК "Meqa Sığorta" Экономика 16:19
Еврокомиссия ограничила командировки сотрудников в Китай Европа 16:17
Минздрав Азербайджана и Госагентство по ОМС опровергли слухи о больных коронавирусом в Джалилабаде и Лянкяране Общество 16:16
Туркменистан сотрудничает с международной организацией штрихового кодирования GS1 Туркменистан 16:14
Объем перевалки грузов из Нидерландов через порты Турции превысил 650 тысяч тонн В мире 16:12
Объем перевалки грузов из Румынии через порты Турции превысил 500 тысяч тонн Турция 16:08
Туркменистан подпишет кредитное соглашение с John Credit Inc. Бизнес 16:06
Президент Ильхам Алиев наградил Артура Раси-заде орденом "За службу Отечеству" Политика 16:03
Президент Ильхам Алиев наградил Сабира Ильясова орденом «За службу Отечеству» Политика 16:03
Канадская нефтедобывающая компания заинтересована в энергетике Узбекистана Энергетика 16:01
Президент Ильхам Алиев наградил Исрафила Гурбанова орденом «За службу Отечеству» Политика 15:54
В Баку расширят одну из загруженных автодорог Транспорт 15:53
Президент Ильхам Алиев наградил Тахира Рзаева орденом "Шохрат" Политика 15:52
Обнародованы объемы перевалки грузов из Португалии через порты Турции Турция 15:39
В Грузии временный ввоз товаров не будет облагаться НДС Бизнес 15:38
Обнародованы объемы перевалки грузов из Италии через порты Турции Турция 15:35
Turkmenistan Airlines увеличит количество рейсов в Великобританию Транспорт 15:30
В школах Баку начались собеседования по приему в I-й класс Общество 15:30
Первый урок в школах Баку 26 февраля будет посвящен Ходжалинскому геноциду Общество 15:25
В Узбекистане выросло производство бензина Энергетика 15:14
Число пострадавших в Иране при землетрясениях достигло 104 человек Общество 15:09
Ведущий добытчик драгметаллов Азербайджана увеличит показатели в текущем году Бизнес 15:08
В ЕС оценили влияние коронавируса на экономику союза Европа 14:59
В Индонезии выпущена почтовая марка в связи с Ходжалинским геноцидом Политика 14:59
"PAŞA Həyat Sığorta" представляет индивидуальный страховой продукт Экономика 14:56
Китайские власти заявили о наличии вакцины против коронавируса Другие страны 14:55
Игорь Пономарев – 60! Интересные факты: Марадона, игры на асфальте, жизнь на корабле (ФОТО) Спорт 14:52
В Казахстане ведется конкурсный отбор для газификации одной из областей страны Энергетика 14:51
Число заразившихся коронавирусом в Иране достигло 64 человек Происшествия 14:46
Хикмет Гаджиев: Мы продолжаем прилагать усилия с целью признания международной общественностью Ходжалинской трагедии актом геноцида Политика 14:46
Избран председатель Верховного меджлиса Нахчыванской АР Политика 14:45
Главный инфекционист Азербайджана порекомендовал не посещать Иран без особой надобности Общество 14:43
Buta Airways не планирует вносить изменения в график полетов в Иран Экономика 14:37
Азербайджан и Турция расширят сотрудничество в сфере высоких технологий ИКТ 14:34
Грузия временно запретила китайским компаниям привлекать работников из КНР Грузия 14:33
Разведка на участках Azergold выявила 20-кратный рост запасов цветных металлов Бизнес 14:32
ВОЗ опровергла слухи о коронавирусе в Азербайджане Общество 14:31
Турция рассматривает пути вывода своих граждан из Ирана Турция 14:25
Обзор статистики выездного туризма в Грузии Туризм 14:23
Президент Ильхам Алиев изменил состав Комиссии по Государственным премиям Общество 14:21
Российский эксперт о биологической угрозе Армении для всего региона (ВИДЕО) Политика 14:18
Билясуварский ППП на азербайджано-иранской границе продолжает работать Общество 14:17
Али Ахмедов: Государственный визит Президента Ильхама Алиева в Италию войдет в историю как очередной внешнеполитический успех Политика 14:15
Посол Турции: Временное закрытие границы не повлияет на ситуацию в Нахчыване Общество 14:15
В Китае отложили ежегодную парламентскую сессию из-за коронавируса Другие страны 14:10
Сократился экспорт цемента из Турции в Иран Турция 14:00
Азербайджанские военнослужащие принимают участие в международных мероприятиях Политика 13:58
В Иране число зараженных коронавирусом может превысить 60 человек Общество 13:56
В Чехии обнаружили бомбу времен Второй мировой войны Европа 13:54
Усилены санитарно-эпидемиологические меры АЖД в международном направлении Транспорт 13:53
Завтра в Баку ожидается сильный ветер Общество 13:51
Рауф Алиев: Трагедия в Ходжалы навечно в памяти азербайджанского народа (ВИДЕО) Политика 13:50
ЕС прорабатывает разные сценарии реагирования в связи с коронавирусом Европа 13:46
Госагентство Азербайджана о ситуации на мировом туристическом рынке в связи с угрозой коронавируса Туризм 13:42
Azergold введёт в эксплуатацию участок с запасами серебра около миллиона унций Бизнес 13:37
Трамп заявил, что США поставят Индии военные вертолеты и технику на сумму $3 млрд США 13:35
Евросоюз выделит €230 млн на борьбу с коронавирусом Европа 13:35
Президент Ильхам Алиев подписал распоряжение об участии азербайджанских спортсменов в Летних Олимпийских играх Политика 13:31
Все новости