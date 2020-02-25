Посольство Турции: Принимаются меры, чтобы проблемы на границе не повредили Нахчывану

БАКУ /Trend/ - В связи с коронавирусом в Иране на границе с Турцией проводится ряд мер, сообщает во вторник Trend со ссылкой на посольство Турции в Азербайджане.

В сообщении посольства говорится, что в рамках этих мер на пограничном КПП между Нахчываном и Турцией предпринимаются определенные шаги. В продолжение мер, принимаемых с целью недопущения негативного влияния этих шагов на Нахчыван, продолжаются контакты с руководством Нахчыванской АР.

Напомним, что ранее посол Турции в Азербайджане Эркан Озорал сказал, что с 17:00 часов 23 февраля вступило в силу ограничение на прохождение через пограничноый пропускной пункт Дилуджу на границе Турции и Нахчыванской АР.

Озорал отметил, что в связи с угрозой коронавируса в Иране на этом пропускном пункте принят ряд мер: "Мы предоставим необходимую информацию официальным кругам Азербайджана в связи с этими мерами. Временное закрытие границы не повлияет на ситуацию в Нахчыване. Официальные лица Турции и Азербайджана связываются и проводят обсуждения друг с другом".

Посол добавил, что меры по ограничению на КПП "Дилуджу" стали применяться недавно.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: Ровшан Гусейнов)