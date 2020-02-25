Экономическое сотрудничество между Украиной и Азербайджаном развивается масштабно и интенсивно - политолог

БАКУ/Trend/ - Экономическое сотрудничество между Украиной и Азербайджаном развивается масштабно и интенсивно.

Об этом сказал Trend исполнительный директор направления "международная политика" УИАМП, эксперт-международник Владимир Воля.

Политолог отметил, что азербайджанские инвестиции в Украине присутствуют в телекоммуникациях (Bakcell), энергетике (SOCAR), инфраструктуре (AKELIC GROUP), строительстве (Caspian Service) и в прочих отраслях. Также, по его словам, осуществляются поставки азербайджанской аграрной продукции в Украину: "Украинские власти проводят реформы для улучшения делового климата, развивают земельный рынок. Безусловно, это усиливает заинтересованность иностранных инвесторов к организации производства на украинской территории.

Кроме того, Украина является ассоциированным членом ЕС и прилагает усилия для получения так называемого "промышленного безвиза". То есть, работает над внедрением производственных стандартов Евросоюза, что позволит беспрепятственно вывозить на рынок ЕС продукцию, произведенную на украинской территории".

Именно поэтому, считает эксперт, для азербайджанских инвесторов может быть интересно организовывать собственное либо совместное производство в Украине: "По мере продвижения реформ, возрастут возможности для инвестирования в инфраструктуру, в агропроизводство и переработку, а также в строительство, промышленность (производство военной техники и так далее), в добычу углеводородов, в финансовую и другие сферы.

И однозначно, возрастает важность сотрудничества в вопросах поставок газа. Украина нуждается в больших объёмах азербайджанского газа, чтобы уменьшить зависимость от других импортеров, а Азербайджану будет полезной большая доля украинского газового рынка".

В заключении политолог напомнил, что Украина и Азербайджан являются членами Организации за демократию и экономическое развитие ГУАМ (региональная организация, созданная в 1997 году Грузией, Украиной, Азербайджаном и Молдовой) и Организации черноморского экономического сотрудничества (ОЧЭС): "Также наши страны имеют политическое взаимодействие через Совет Европы и ОБСЕ. Однако более тесное политическое взаимодействие может возникнуть в формате "Каспийско-черноморского пояса". Такого формата пока не существует, но он будет проявляться по мере возрастания экономической и логистической интеграции между Азербайджаном, Грузией, Турцией, Украиной".

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

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