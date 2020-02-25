В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Во вторник состоялась церемония официальной встречи прибывшего с визитом в Азербайджан Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Туреции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Турции.
Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган обошли строй почетного караула.
Президент Турции поприветствовал азербайджанских солдат.
Прозвучали государственные гимны Турции и Азербайджана.
Представители государств и правительств Азербайджана и Турции поздоровались с Президентами.
Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.
Главы государств сфотографировались для официального фото.