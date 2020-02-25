Состоялась встреча Президентов Азербайджана и Турции один на один (ФОТО)
БАКУ /Trend/ - Во вторник после церемонии официальной встречи состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана один на один.
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