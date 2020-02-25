В Баку состоялась церемония официальной встречи Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (ФОТО) (версия 2)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:16)

БАКУ /Trend/ - Во вторник состоялась церемония официальной встречи прибывшего с визитом в Азербайджан Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.

на площади, где развевались государственные флаги двух стран, в честь высокого гостя был выстроен почетный караул.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев встретил Президента Туреции Реджепа Тайипа Эрдогана.

Начальник почетного караула отдал рапорт Президенту Турции.

Президент Ильхам Алиев и Президент Реджеп Тайип Эрдоган обошли строй почетного караула.

Президент Турции поприветствовал азербайджанских солдат.

Прозвучали государственные гимны Турции и Азербайджана.

Представители государств и правительств Азербайджана и Турции поздоровались с Президентами.

Под звуки военного марша почетный караул прошел перед главами государств.

Главы государств сфотографировались для официального фото.