В Баку проведено VIII заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Во вторник в Баку прошло VIII заседание Совета стратегического сотрудничества высокого уровня Азербайджан-Турция.

В заседании приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган.

Главы государств выступили на заседании.

Президент Ильхам Алиев сказал:

- Уважаемый господин Президент, дорогой брат.

Еще раз сердечно приветствую Вас в Азербайджане. Добро пожаловать в Азербайджан, на Вашу Родину. Ваш визит имеет очень большое значение. Сегодня в ходе встречи один на один мы обсудили многие направления турецко-азербайджанских дружеских и братских связей. Мы еще раз убедились в том, что связи между нами носят стратегический характер, построены на дружбе и братстве.

Минувший год был успешным для наших связей. Мы несколько раз встречались с Вами. Были достигнуты огромное успехи во всех сферах – политической, экономической, энергетической, транспортной. В их числе, конечно, можно отметить доведение проекта TANAP до границы с Европой.

Словом, уверен, что проводимое сегодня очередное заседание Азербайджано-турецкого совета стратегического сотрудничества будет очень важным для дальнейшего развития наших связей. На повестке дня стоят многие вопросы. Их обсуждение и решения, которые будут приняты, а также двусторонние документы, которые будут подписаны, значительно укрепят наши связи.

Еще раз добро пожаловать, желаю Вам и делегации, братскому турецкому народу успехов, удачи и здоровья.

Х Х Х

Президент Реджеп Тайип Эрдоган сказал:

-Я тоже выражаю уважаемому господину Президенту, моему дорогому брату глубокую признательность за гостеприимство, оказанное с момента прибытия как мне лично, так и делегации. В ходе встречи один на один у нас была возможность детально обсудить турецко-азербайджанские связи. Мы подробно обсудили все, что можем сделать и что было сделано до сих пор во всех сферах – политической, военной, экономической, торговой, культурной. Хочу также особо подчеркнуть удовлетворение в связи с председательством на таком форуме – восьмом заседании Совета.

Да упокоит Аллах душу нашего азербайджанского брата – Ибрагима, который вчера стал шехидом. До этого еще один наш брат стал шехидом, да упокоит Аллах и его душу. От себя лично, от имени делегации и моего народа я также хочу выразить здесь соболезнование всему азербайджанскому народу.

На предстоящих сегодня встречах наши министры проведут друг с другом необходимые обсуждения.

В прошлом году мой брат Алиев открыто изложил свое мнение, сказав: «Нагорный Карабах – это Азербайджан, и восклицательный знак». Турция поддерживает эти слова, и я повторяю это здесь. Желаю, чтобы итоги проведенных 9 февраля выборов в Милли Меджлис принесли пользу нашему Азербайджану. Мы очень рады и счастливы оттого, что выборы завершились в обстановке стабильности и спокойствия.

Мы также с одобрением наблюдаем за процессом реформ, реализуемых под руководством моего уважаемого брата господина Алиева. Хочу выразить готовность поделиться с Вами нашим опытом во всех областях для поддержки процесса реформ.

Мы вместе реализовали, в частности, такие гигантские проекты, как железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, TANAP, нефтеперерабатывающий завод Star. В настоящее время наша основная цель - довести торговый оборот, составляющий 4,5 миллиарда долларов, до 15 миллиардов долларов, как мы наметили в 2019 году. Мы достигли с моим братом договоренности и в этом вопросе.