Состоялась встреча Президентов Азербайджана и Турции один на один (ФОТО) (версия 2)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:59 )

БАКУ /Trend/ - Во вторник после церемонии официальной встречи состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана один на один.

На встрече было отмечено успешное развитие двусторонних дружеских и братских отношений во всех сферах. Было подчеркнуто значение реализуемых нашими странами совместных глобальных проектов.

Была выражена уверенность в том, что визит Президента Турции в Азербайджан внесет вклад в дальнейшее расширение сотрудничества между двумя странами.

На встрече состоялся обмен мнениями о двусторонних отношениях, а также вопросах, представляющих взаимный интерес.