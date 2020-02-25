Состоялась встреча Президентов Азербайджана и Турции один на один (ФОТО) (версия 2)
добавлены подробности (первая версия опубликована в 14:59 )
БАКУ /Trend/ - Во вторник после церемонии официальной встречи состоялась встреча Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана один на один.
На встрече было отмечено успешное развитие двусторонних дружеских и братских отношений во всех сферах. Было подчеркнуто значение реализуемых нашими странами совместных глобальных проектов.
Была выражена уверенность в том, что визит Президента Турции в Азербайджан внесет вклад в дальнейшее расширение сотрудничества между двумя странами.
На встрече состоялся обмен мнениями о двусторонних отношениях, а также вопросах, представляющих взаимный интерес.
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