Подписаны азербайджано-турецкие документы (ФОТО) (версия 2)

Политика 25 февраля 2020 21:44 (UTC+04:00)
Подписаны азербайджано-турецкие документы (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - 25 февраля по окончании VIII заседания Азербайджано-турецкого совета стратегического сотрудничества высого уровня с участием Президента Ильхама Алиева и Президента Реджепа Тайипа Эрдогана состоялась церемония подписания азербайджано-турецких документов, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Азербайджана.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган подписали "Протокол восьмого заседания Совета стратегического сотрудничества высокого уровня между Азербайджанской Республикой и Турецкой Республикой".

"План действий по сотрудничеству между Фондом поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане (АЗПРОМО) и Структурой внешнеэкономических связей Турции (DEİK) на 2020-2021 годы" подписали исполняющий обязанности руководителя Фонда поощрения экспорта и инвестиций в Азербайджане Юсиф Абдуллаев и руководитель Структуры внешнеэкономических связей Турции Наиль Олпак.

"Меморандум о взаимопонимании между Государственным агентством по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Азербайджанской Республики и Офисом цифровой трансформации при Администрации Президента Турецкой Республики относительно создания технической инфраструктуры для дигитализации центра интегрированных услуг и государственных услуг" подписали председатель Государственного агентства по оказанию услуг гражданам и социальным инновациям при Президенте Ульви Мехтиев и председатель Офиса цифровой трансформации при Администрации Президента Турецкой Республики Али Таха Коч.

"Протокол о сотрудничестве между Закрытым акционерным обществом "Азербайджанское телерадиовещание" и Турецкой телерадиокомпанией" подписали председатель Закрытого акционерного общества "Азербайджанское телерадиовещание" Ровшан Мамедов и генеральный директор Турецкой телерадиокомпании Ибрагим Эрен.

"Дополнительный Протокол к "Соглашению о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики в области безопасности, подписанному 13 ноября 2013 года в городе Анкара" подписали начальник Службы государственной безопасности Азербайджанской Республики Али Нагиев и начальник Главного управления безопасности Министерства внутренних дел Турецкой Республики Мехмет Акташ.

"Меморандум о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики по проекту железнодорожной линии Карс-Игдыр-Аралык-Дилуджу-Садарак-Нахчыван-Джульфа" подписали министр транспорта, связи и высоких технологий Азербайджанской Республики Рамин Гулузаде и заместитель министра транспорта и инфраструктуры Турецкой Республики Адиль Караисмаилоглу.

"Соглашение о преференциальной торговле между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики" подписали министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров и министр торговли Турецкой Республики Рухсар Пекджан.

"План действий относительно исполнения подписанного 11 сентября 2012 года "Меморандума о взаимопонимании между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о сотрудничестве в сферах технического регулирования, стандартизации, оценки соответствия, аккредитации и метрологии на 2020-2022 годы" подписали министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров и министр торговли Турецкой Республики Рухсар Пекджан.

"Протокол о сотрудничестве между Государственным комитетом по антимонопольной политике и надзору за потребительским рынком Министерства экономики Азербайджанской Республики и Турецкой структурой конкуренции" подписали министр экономики Азербайджанской Республики Микаил Джаббаров и министр торговли Турецкой Республики Рухсар Пекджан.

"Соглашение о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики в области молодежи и спорта" подписали министр молодежи и спорта Азербайджанской Республики Азад Рагимов и министр молодежи и спорта Турецкой Республики Мехмет Мухаррем Касапоглу.

"Соглашение о сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики в области энергетики и промысловой промышленности" подписали министр энергетики Азербайджанской Республики Пярвиз Шахбазов и министр энергетики и природных ресурсов Турецкой Республики Фатих Донмез.

"Соглашение о военно-финансовом сотрудничестве между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики" подписали министр обороны Азербайджанской Республики Закир Гасанов и министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар.

"Протокол о применении финансовой помощи между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики" подписали министр обороны Азербайджанской Республики Закир Гасанов и министр национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акар.

"Соглашение между Правительством Азербайджанской Республики и Правительством Турецкой Республики о взаимном освобождении от виз" подписали министр иностранных дел Азербайджанской Республики Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел Турецкой Республики Мевлют Чавушоглу.

Подписаны азербайджано-турецкие документы (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Подписаны азербайджано-турецкие документы (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Подписаны азербайджано-турецкие документы (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Подписаны азербайджано-турецкие документы (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Подписаны азербайджано-турецкие документы (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Подписаны азербайджано-турецкие документы (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Подписаны азербайджано-турецкие документы (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Подписаны азербайджано-турецкие документы (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Подписаны азербайджано-турецкие документы (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Подписаны азербайджано-турецкие документы (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Подписаны азербайджано-турецкие документы (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Подписаны азербайджано-турецкие документы (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Подписаны азербайджано-турецкие документы (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Подписаны азербайджано-турецкие документы (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Подписаны азербайджано-турецкие документы (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Подписаны азербайджано-турецкие документы (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Подписаны азербайджано-турецкие документы (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Подписаны азербайджано-турецкие документы (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Подписаны азербайджано-турецкие документы (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Подписаны азербайджано-турецкие документы (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
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