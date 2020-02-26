Первый вице-президент Мехрибан Алиева: Ходжалинский геноцид является преступлением против всего человечества и человечности и никогда не сотрётся из нашей памяти (ФОТО)

БАКУ /Trend/ - Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева разместила на официальной странице в Instagram публикацию в связи с 28-й годовщиной Ходжалинского геноцида.

Как передает Trend, в публикации Первого вице-президента говорится:

"Ходжалинский геноцид является преступлением против всего человечества и человечности и никогда не сотрётся из нашей памяти. Эта трагедия потрясла наш народ, но не сломила его волю и решительность, а ещё плотнее сплотила нас как нацию. И благодаря этой непоколебимой сплочённости мы добиваемся торжества правды и справедливости - признания в мировом масштабе Ходжалинской трагедии актом геноцида в отношении нашего народа. С уважением чту светлую память невинных жертв Ходжалинского геноцида. Да упокоит Аллах души всех наших шехидов".