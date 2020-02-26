От имени Президента Ильхама Алиева дан прием в честь Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана (ФОТО) (версия 2)
БАКУ /Trend/ - От имени Президента Азербайджана Ильхама Алиева дан прием в честь Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
Об этом сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу Президента Азербайджана.
После приема Президент Азербайджана Ильхам Алиев проводил Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана.
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