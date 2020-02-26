Айдын Сафиханлы: Для международного трибунала по Ходжалинскому геноциду достаточно юридических оснований

БАКУ /Trend/ - Для привлечения к уголовной ответственности лиц, учинивших Ходжалинский геноцид, существует ряд механизмов. Один из них - создание международного трибунала для расследования Ходжалинского геноцида привлечения к уголовной ответственности лиц, виновных в этом преступлении.

Об этом в среду сказал Trend руководитель Аппарата омбудсмена, доктор философии по юриспруденции Айдын Сафиханлы.

По его словам, международный трибунал - это механизм, призванный вершить суд над физическими лицами и государствами, обвиняемыми в совершении международных преступлений.

Сафиханлы отметил, что время от времени в истории такое происходило. Впервые, после завершения второй мировой войны, были созданы Нюрнбергский и Токийский трибуналы для наказания лиц, обвиняемых в совершении преступлений против мира и человечества. Далее такие трибуналы были созданы в связи с преступлениями против человечности в Югославии и Руанде.

"Ввиду того, что деяния, совершенные в ходе Ходжалинской трагедии включают состав преступления против человечества и квалифицируются как геноцид. Следовательно, должен быть создан военный трибунал по Ходжалинскому геноциду. Хотел бы особо подчеркнуть, что согласно "Конвенции о неприменимости срока давности к военным преступлениям и преступлениям против человечества" от 26 ноября 1968 года, такие преступления, независимо от даты совершения, сохраняет свою актуальность, как и ответственность лиц, совершивших их. Другой путь наказания ответственных за совершение Ходжалинского геноцида - объявить их в международный розыск, добиться экстрадиции в Азербайджан и иницировать в их отношении уголовное преследование", - сказал Сафиханлы.

Руководитель Аппарата отметил, что Военная прокуратура Азербайджана осуществила по возбужденному в связи с Ходжалинским геноцидом уголовному делу свыше 7500 следственных действий, и причастность 39 человек к Ходжалинскому геноциду полностью доказана.

В соответствии с "Принципами международного сотрудничества в отношении обнаружения, ареста, выдачи и наказания лиц, виновных в военных преступлениях и преступлениях против человечества", принятыми в резолюции ООН от третьего декабря 1973 года, необходимо принять международные меры в направлении обеспечения судебного преследования и наказания лиц, виновных в совершении военных преступлений и преступлений против человечества.

Сафиханлы считает, что практику в связи с экстрадицией в Азербайджан лиц, незаконно пересекавших государственную границу Азербайджана, проявивших неуважение к территориальной целостности и суверенитету государства, можно применить и в отношении лиц, ответственных за совершение Ходжалинского геноцида. Ввиду того, что преступления, совершенные во время Ходжалинского геноцида были заранее запланированы, преследовали цель массового уничтожения людей по этническому принципу, то согласно международному и внутригосударственному праву они должны классифицироваться как геноцид, отметил он.

"К сожалению, Ходжалинскому геноциду, который сопровождался масштабными вопиющими нарушениями прав человека, не дана надлежащая правовая оценка, и лица, совершившие эти преступления не привлечены к ответственности. Те кто учинил жестокую расправу над мирным населением, чувствуя безнаказанность, могут вновь творить новые преступления, вплоть до массовой резни, что является очевидной угрозой для мира и человечества. Общенациональный лидер Гейдар Алиев раскрыл истинную суть Ходжалинского геноцида. Он обратился в связи с этим в Совбез ООН, и потребовал наказания виновных. По инициативе великого лидера впервые политико-правовая оценка Ходжалинскому геноциду была дана Милли Меджлисом (парламент) Азербайджана в 1994 году", - сказал Сафиханлы.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев в своих выступлениях на важнейших международных мероприятиях, в ходе двусторонних встреч с главами других государств неоднократно заявлял о важности привлечения к ответственности преступников, совершивших геноцид против азербайджанского народа, отметил руководитель Аппарата омбудсмена, добавив, что глава государства решительно стоит на том, что необходимо выполнение резолюций, принятых влиятельными международными институтами, и что двойные стандарты недопустимы.

По его словам, во время выступления на панельном обсуждении в связи с нагорно-карабахским конфликтом в рамках Мюнхенской конференции по безопасности глава государства, опираясь на исторические и международные правовые документы, довел до сведения участников, что Карабах исторически является исконно азербайджанской землей, неоднократно азербайджанцы на протяжении истории подвергались этническим чисткам и в частности геноциду со стороны армян - там были убиты 613 мирных жителей, в том числе 106 женщин и 63 ребенка.

"В частности хочу подчеркнуть, что международная кампания "Справедливость к Ходжалы!", инициированная вице-президентом Фонда Гейдара Алиева Лейлой Алиевой и обретшая широкие масштабы, играет ключевую роль в глобальной пропаганде реалий Ходжалинского геноцида, в деле достижения признания этой трагедии как геноцида против азербайджанского народа. В результате этого ряд стран мира на различных уровнях уже приняли соответствующие решения", - подытожил Айдын Сафиханлы.

Напомним, что 25-26 февраля 1992 года армянскими вооруженными формированиями при поддержке расквартированного в Ханкенди 366-го бывшего советского мотострелкового полка против жителей азербайджанского города Ходжалы был осуществлен акт геноцида.

В результате кровавой расправы над мирным населением были убиты 613 гражданских лиц, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 1000 человек были ранены, 1275 - взяты в плен. Многие из жителей города не вернулись из плена, об их судьбе ничего не известно. После вывода 366-го полка из Ханкенди военная техника, принадлежавшая ему, в основном досталась армянским сепаратистам.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

(Автор: Ильхама Исабалаева. Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)