МИД и Генпрокуратура Азербайджана распространили заявление в связи с Ходжалинским геноцидом (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - МИД и Генпрокуратура Азербайджана распространили заявление в связи с 28-й годовщиной Ходжалинского геноцида, сообщает в среду Trend.

«26 февраля 2020 года исполняется ровно 28 лет с момента, когда в ходе агрессии Армении против Азербайджана вооружённые силы Армении учинили геноцид в Ходжалы.

В результате продолжающейся агрессии Армении против Азербайджана была оккупирована около 1/5 азербайджанских территорий, включая Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов, более миллиона коренных азербайджанцев, проживающих на этих землях, а также на территории Армении, подверглись этнической чистке.

В ходе агрессии против гражданского населения Азербайджана были совершены многочисленные военные преступления, преступления против человечности и геноцид, и ответственность за них несёт страна-агрессор – Республика Армения.

За время боевых действий самые трагические события были связаны с оккупацией Ходжалы. В этом городе, расположенном в Нагорно-Карабахском регионе Азербайджана, до конфликта проживали 7000 человек. С октября 1991 года он был полностью окружён армянскими вооружёнными силами. После массированных артиллерийских ударов в ночь с 25 на 26 февраля 1992 года вооружённые силы Армении с помощью 366-го мотострелкового полка бывшего СССР осуществили захват Ходжалы. Оккупанты разгромили Ходжалы и с особой жестокостью учинили массовые убийства его гражданского населения.

В результате Ходжалинского геноцида насильственному изгнанию подверглись 5379 жителей города, 613 человек, в том числе 63 ребенка, 106 женщин и 70 лиц пожилого возраста были зверски убиты, 8 семей были истреблены полностью, 487 человека получили ранения, 1275 были взяты в плен и заложники (cудьба 150 из них, в том числе 68 женщин и 26 детей, до сих пор неизвестна). Ввиду захвата города Ходжалы вооружёнными силами Армении Азербайджанскому государству и гражданам был нанесён материальный ущерб в размере более 170 миллионов долларов США.

Общая оценка причин и последствий войны, развязанной Арменией против Азербайджана, и всех существующих фактов относительно трагических событий в Ходжалы с полной убедительностью доказывает, что преступления, совершённые в этом городе Азербайджана, не были случайностью. Напротив, они являлись составной частью широко распространённой и систематической политики насилия Армении. Целенаправленная резня мирных жителей в Ходжалы была направлена ​​исключительно на их массовое уничтожение лишь потому, что они были азербайджанцами.

На фоне продолжающейся агрессии против Азербайджанской Республики военные преступления, преступления против человечности и Ходжалинский геноцид являются грубым нарушением прав человека и международного гуманитарного права, в частности Женевских конвенций 1949 года, Конвенции о предупреждении преступления геноцида и наказании за него, Международного пакта о гражданских и политических правах, Международного пакта об экономических, социальных и культурных правах, Конвенции против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения и наказания, Международной конвенции о ликвидации всех форм расовой дискриминации, Конвенции о правах ребенка и Конвенции о защите прав человека и основных свобод. Расследование, проведённое Военной прокуратурой Азербайджанской Республики, полностью подтвердило участие ряда военнослужащих и других лиц в Ходжалинском геноциде. В их отношении были вынесены решения о привлечении в качестве обвиняемых по статьям Уголовного кодекса Азербайджанской Республики, предусматривающим ответственность за преступления геноцида, пыток, депортации населения, нарушения международного гуманитарного права во время вооружённого конфликта и другие преступления.

В результате расследования эпизода Ходжалинского геноцида было проведено около 7500 следственных действий, в том числе собраны показания более 4500 человек, включая свыше 1800 свидетелей и 2700 потерпевших, проведено более 800 различных экспертиз и исполнены прочие следственные действия.

Спустя 1 год после Ходжалинского геноцида, в 1993 году Совет Безопасности ООН принял 4 (822, 853, 874, 884) резолюции, осуждающие оккупацию азербайджанских территорий и утверждающие уважение территориальной целостности и суверенитета Азербайджана, неприкосновенность международных границ и недопустимость насильственного захвата территорий. Таким образом, в ответ на территориальные претензии и действия Армении Совет Безопасности подтвердил, что Нагорный Карабах является составной частью Азербайджана и потребовал немедленного, полного и безоговорочного вывода всех оккупационных сил с оккупированных территорий Азербайджана. Эта позиция находит своё отражение в решениях и резолюциях многочисленных международных организаций.

В своём решении от 22 апреля 2010 года Европейский суд по правам человека пришёл к выводу, что поведение лиц, причастных к совершению Ходжалинского геноцида, соответствует характеристикам военных преступлений или действий, эквивалентных преступлениям против человечности.

Национальные законодательные органы 16 государств и Организация исламского сотрудничества приняли множество резолюций и решений о самом решительном осуждении расправы над гражданскими лицами в Ходжалы и признании Ходжалинской трагедии геноцидом.

Отчёт “Военные преступления, совершённые на оккупированных территориях Азербайджана, и ответственность Армении”, подготовленный Малкольмом Шоу, признанным экспертом в области международного права на основании обращения правительства Азербайджана был опубликован в феврале 2020 года в качестве документа Генеральной Ассамблеи ООН и Совета Безопасности. В отчёте, содержащем основные факты, историческую справку, общие рамки международного гуманитарного права и анализ ответственности Армении, исследуются военные преступления, совершённые Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, в том числе Ходжалинская резня, которая характеризуется как преступление против человечности и геноцид.

Однако Армения всё ещё игнорирует позицию международного сообщества, и в особенности требования резолюций Совета Безопасности ООН о немедленном, полном и безоговорочном выводе оккупационных сил с захваченных территорий Азербайджана, тем самым по сей день грубо нарушая международное право.

Армения, сохраняя военное присутствие на насильственно удерживаемых ею территориях, предотвращая возвращение сотен тысяч азербайджанцев к родным очагам, изменяя демографический, культурный и физический характер этих территорий, продолжает прилагать усилия по закреплению основанного на оккупации статус-кво.

Помимо ответственности Республики Армения в связи с её деятельностью, противоречащей международному праву, некоторые действия, совершённые в контексте вооружённого конфликта, в том числе в Ходжалы, считаются в соответствии с обычными и договорными нормами международного уголовного права международными уголовными преступлениями. Лица, вовлечённые в совершение этих действий, а также их сообщники и те, кто оказывает им помощь, также несут личную ответственность.

Официальный Ереван не только пытается отрицать свою ответственность за оккупацию азербайджанских территорий и военное присутствие на них, но даже утверждает, что Ходжалинская резня якобы была совершена азербайджанцами против своих граждан, ссылаясь на интервью бывшего президента Азербайджанской Республики Аяза Муталибова российским СМИ. Однако в данной связи А.Муталибов неоднократно заявлял, что эти ссылки на него являются ложью и клеветой, а Ходжалинская расправа была учинена армянами.

Известно, что некоторые представители предыдущего руководства Армении вместе со многими другими высокопоставленными политическими и военными чиновниками, а также руководителями сепаратистского режима, созданного Арменией на оккупированных территориях Азербайджана, лично участвовали в захвате земель Азербайджана, включая Ходжалы, и насилии по отношению к азербайджанским гражданским лицам и военнослужащим.

В своём интервью британскому журналисту Томасу де Ваалу тогдашний министр обороны Армении и бывший президент этой страны Серж Саргсян открыто признался в содеянном, цинично заявив: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что мы с ними шутим. Они считали, что армяне – это народ, который не сумеет поднять руку на гражданское население. Мы сумели разрушить этот [стереотип]». (Томас де Ваал. Чёрный сад: Армения и Азербайджан между миром и войной. Москва, «Текст», 2005, с. 152).

Неопровержимый факт заключается в том, что сегодня никто, вне зависимости от его нынешнего или прошлого статуса, не может быть наделён иммунитетом от преследования в случае обвинения по поводу наиболее тяжких международных преступлений, включая военные преступления, преступления против человечности, геноцид и этнические чистки.

Привлечение к ответственности за тягчайшие преступления против азербайджанского народа лиц, в отношении которых в Армении ныне ведутся следственные и судебные разбирательства по обвинениям в совершении ими различных преступлений против собственного народа, может внести значительный вклад как в торжество международной справедливости, так и в мирное урегулирование армяно-азербайджанского конфликта переговорным путём.

Азербайджанская Республика убеждена в том, что меры, принимаемые на национальном уровне, а также в рамках действующего международного права, будут способствовать прекращению безнаказанности и привлечению к ответственности лиц, ответственных за тяжкие преступления, совершённые на фоне агрессии Армении против Азербайджана», - говорится в заявлении МИД и Генеральной прокуратуры Азербайджана.

(Автор: Эльчин Мехтиев. Текст: Кямаля Сеидова)