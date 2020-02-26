Азербайджан – одно из важных звеньев энергетической безопасности Европы - политолог

БАКУ/Trend/ - Государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева в Италию является результатом последовательного, эффективного и динамичного двустороннего сотрудничества.

Об этом сказал Trend белорусский политолог, руководитель Центра политического анализа и прогнозов Павел Усов.

Он напомнил, что в 2019 году товарооборот двух стран составил 6 миллиардов евро: "Конечно, в основе этого лежит, прежде всего, развитие энергетических нефтегазовых проектов, в которых Италия играла и играет важную роль. Следует отметить, что визит главы Азербайджана состоялся в период, когда ожидается запуск "Южного газового коридора" ЮГК и в Италию начнет поступать азербайджанский газ (вероятно, во второй половине 2020 года), что по официальным данным увеличит товарооборот еще на 2 миллиарда евро. Помимо прочего, если для Италии Азербайджан важен как экономический партнер, то для Баку Рим – еще и политический союзник в рамках отношений с ЕС".

Эксперт считает, что активное участие Азербайджана в продвижении и строительстве ЮГК является важным как с точки зрения энергетических интересов страны, так и геополитических: "ЮГК является результатом реализации ЕС стратегии диверсификации и ограничения энергетической зависимости от других экспортеров. Ожидается, что Азербайджан будет поставлять около 10 миллиардов кубометров газа в год с возможным увеличением объема поставок. В целом, газотранспортная сеть ЮГК-ТANAP-TAP постепенно станет альтернативой для многих газовых проектов, которые стремятся реализовать основные страны-экспортеры газа".

Политолог отметил, что участие Азербайджана в глобальных энергетических проектах уже приносит определенные дивиденды: "Европа крайне сильно заинтересована в сохранении стабильности как внутри страны, так и в регионе, и видит в Азербайджане одно из важных звеньев собственной энергетической безопасности. В свою очередь, это также дает возможность Баку для геополитических маневров. Кроме этого, ряд стран на постсоветском пространстве: Грузия, Украина, а в последнее время и Беларусь, видят в Азербайджане возможность укрепить свою энергетическую позицию".

В заключении Павел Усов сказал, что нужно отдать должное политике Азербайджана, который успешно используют геополитическую конъюнктуру для продвижения своих интересов и позиций в отношениях с Европейским Союзом: "Данный факт делает Баку важным стратегическим партнером для Европы. Вместе с тем, бросается в глаза, что Азербайджан не стремиться вступать в конфронтацию с соседями, а наоборот старается выстроить с ними благоприятные взаимоотношения".

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

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