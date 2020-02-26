На границе Турции и Нахчывана восстановлено движение грузовых автомобилей

БАКУ /Trend/ - В ходе встречи Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана 25 февраля были обсуждены ограничения в движении грузовых транспортных средств и граждан на границе Турции в направлении Нахчыванской АР.

Как сообщает в среду Trend со ссылкой на Государственную пограничную службу, в связи со сложившейся ситуацией Президент Ильхам Алиев поднял этот вопрос на встрече с Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Президент Турции дал поручения соответствующим госструктурам своей страны о восстановлении грузовых транспортных перевозок через погранично-пропускной пункт Турции "Дилуджу" в направлении погранично-пропускного пункта "Садарак" Нахчыванской АР Азербайджана, и сегодня с 15:10 движение грузовых транспортных средств в данном направлении было восстановлено.

(Текст: Турал Гараджаев. Редактор: Ровшан Гусейнов)