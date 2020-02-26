Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) (версия 2)

Политика 26 февраля 2020 18:44 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) (версия 2)

добавлены подробности (первая версия опубликована в 10:36)

БАКУ /Trend/ - В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские агрессоры учинили в азербайджанском городе Ходжалы геноцид, ставший одной из самых кровавых трагедий в истории человечества. Со дня трагедии проходит 28 лет. В результате этой массовой резни были беспощадно убиты 613 человек, в том числе 106 женщин, 63 ребенка, 70 стариков, 487 человек стали инвалидами, 1275 мирных жителей захвачены в плен, а о судьбе 150 человек до сих пор ничего неизвестно. В результате этого акта геноцида были полностью уничтожены 8 семей, 25 детей потеряли обоих родителей, 132 ребенка – одного родителя. Ежегодно азербайджанцы всего мира и те, для кого справедливость превыше всего, чтут память жертв Ходжалинской трагедии.

Тысячи жителей столицы Азербайджана рано утром 26 февраля собрались у мемориала, воздвигнутого в Хатаинском районе в память о жертвах трагедии, чтобы принять участие в поминальной церемонии, посвященной 28-й годовщине Ходжалинского геноцида.

Как сообщает Trend, в церемонии почтения памяти приняли участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев и первая леди Мехрибан Алиева.

У мемориала был выстроен почетный караул.

Президент Ильхам Алиев возложил венок к памятнику, почтил память жертв трагедии.

Цветы к памятнику возложили первая леди Мехрибан Алиева, представители государства и правительства, руководители религиозных конфессий в нашей стране.

Ходжалинская трагедия является продолжением политики этнической чистки и геноцида, осуществляемой армянскими националистами и их покровителями против азербайджанского народа на протяжении 200 лет. Во время геноцида 56 человек были убиты с особой жестокостью, заживо сожжены 3 человека, скальпированы трупы, отрезаны части тела и головы, выколоты глаза, вспороты штыками животы беременных женщин. Это было заранее спланированное деяние, имевшее целью полное или частичное истребление людей по национальному признаку, поэтому согласно международному праву Ходжалинская трагедия является именно геноцидом.

Этот преступный акт, совершенный против человечности, должен получить справедливую правовую оценку международного сообщества. Азербайджанское государство проводит целенаправленную и последовательную работу для того, чтобы донести до мировой общественности правду о преступлениях, совершенных против нашего народа армянскими националистами, в том числе о Ходжалинской трагедии, для признания ее геноцидом. Президент Ильхам Алиев расценил Ходжалинскую трагедию как кровавую страницу политики геноцида и этнической чистки против азербайджанского народа, проводимой агрессивными армянскими националистами на протяжении столетий. Потому что эта массовая резня, совершенная в конце ХХ века на глазах у всего мира, по своей жестокости и беспощадности, является одним из тяжких преступлений не только против азербайджанского народа, но и против всего человечества.

После возвращения общенационального лидера Гейдара Алиева к власти Ходжалинская трагедия получила истинную политическую и правовую оценку. В 1994 году по инициативе Гейдара Алиева парламент Азербайджана принял постановление об объявлении 26 февраля Днем Ходжалинского геноцида. С тех пор азербайджанцы, проживающие в различных странах, были призваны к активной деятельности, направленной на признание геноцида во всем мире. Азербайджанская диаспора начала осуществлять активную работу по доведению до мирового сообщества правды о Ходжалинской трагедии. Сегодня память жертв Ходжалинского геноцида чтят в сотнях городов мира. Факты о кровавой расправе вновь демонстрируются международным организациям и в очередную годовщину трагических событий.

Фонд Гейдара Алиева также играет особую роль в информировании международного сообщества о трагедии. Фонд осуществляет в зарубежных странах проекты, связанные с Ходжалинским геноцидом. Их цель – информировать мировое сообщество о геноциде и продемонстрировать международным организациям материалы, отражающие зверства армян. Выпущенный Фондом сборник «Карабахские реалии» и изданные на английском языке книги и буклеты, в которых рассказывается о разрушении культурно-исторических памятников на оккупированных территориях, распространяются за рубежом. В рамках кампании «Справедливость к Ходжалы!», начатой по инициативе вице-президента Фонда Лейлы Алиевой, в странах мира проводятся митинги, шествия и мероприятия.

Уже разоблачено истинное лицо армянской пропагандистской машины, основанной на лжи и фальсификации, и мировое общественное мнение начало принимать ходжалинские реалии. Факт того, что Ходжалинская трагедия является геноцидом, отражен в постановлениях и резолюциях, принятых во многих странах и международных организациях. Организация исламского сотрудничества, в которую входят 56 стран мира, расценила Ходжалинскую трагедию как преступление против человечности и признала ее геноцидом. Организация призвала государства-члены дать этой трагедии соответствующую политико-правовую оценку. На сегодняшний день более 10 стран признали Ходжалинскую резню как геноцид.

Совершая Ходжалинский геноцид, враг ставил целью запугать азербайджанский народ, заставить его отказаться от борьбы за суверенитет и территориальную целостность, захватить наши земли, однако эта тяжелая трагедия сделала наш народ еще более стойким, мобилизовала наших героических сынов и дочерей на решительную и организованную борьбу во имя священной Родины и национальной государственности. Ежегодное почтение памяти жертв геноцида на общенародном уровне свидетельствует о том, что чудовищная резня, учиненная армянами в Ходжалы, никогда не сотрется из памяти нашего народа, преступники, учинившие геноцид, рано или поздно предстанут перед правосудием, понесут заслуженное наказание, кровь наших шехидов будет отмщена.

Армяне, совершив Ходжалинский геноцид, хотели сломить решимость нашего народа к борьбе. Но наши трагедии еще больше укрепили нас. Как народ мы стали еще сильнее и решительнее. Создали сильное государство. Государство, с которым считаются в мире. Азербайджан входит в число стран, распространяющих и пропагандирующих в мире пример дружбы и партнерства. Наша страна, последовательно наращивая свою экономическую и политическую мощь, способствуя обеспечению мира и безопасности в регионе, добьется и мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта в рамках своей территориальной целостности. Это обусловливают патриотизм нашего народа, его боевой дух, любовь к своей земле, а также успешная политика и решительная позиция главы нашего государства.

«Пусть армяне не судят о нас по себе. Они, возможно, могут забыть свою историческую родину. Азербайджанский народ никогда не может забыть свою историческую родину. Сегодня дети, родившиеся в палаточных городках, в Баку и других местах в семьях из Нагорного Карабаха и оккупированных регионов, живут одной целью, одной мечтой – вернуться на родные земли», - в основе этих слов Президента Ильхама Алиева лежит очень сильная идея: Мы вернемся на свои исторические земли! Это будет победным шествием Азербайджанского государства, которое настойчиво добивается того, чтобы преступники были привлечены к ответственности, чтобы подобные зверства и геноциды больше не повторялись.

Х Х Х

В течение дня продолжался поток людей к мемориалу жертв Ходжалинского геноцида. Памятник посетили десятки тысяч людей. К мемориалу были возложены цветы, прочитаны молитвы за упокой души шехидов.

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) (версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в церемонии почтения памяти жертв Ходжалинского геноцида (ФОТО) (версия 2) - Gallery Thumbnail
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