Президент Ильхам Алиев принял советника заместителя Госсекретаря США по энергетической дипломатии (ФОТО) (версия 2)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев 26 февраля принял делегацию во главе с советником заместителя Государственного секретаря США по энергетической дипломатии Куртом Доннели, сообщает Trend со ссылкой на пресс-службу главы государства.

Поприветствовав гостей, Президент Ильхам Алиев сказал:

- Добро пожаловать. Очень рад вас видеть.

Курт Доннелли: Мы тоже рады Вас видеть.

Президент Ильхам Алиев: Благодарю вас за участие в заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора. Это действительно стало хорошей традицией. Мы ежегодно рассматриваем результаты и планируем дальнейшую работу. Мы наблюдаем очень важную с каждым годом реализацию проекта Южного газового коридора, который приближается уже к финальной стадии. Надеюсь, что все работы к концу этого года будут полностью завершены. Как вам известно, мы открывали проект поэтапно. В 2018 году мы организовали в Баку торжественную церемонию и официально объявили о сдаче в эксплуатацию Южного газового коридора. Затем, конечно, состоялось очень важное мероприятие, связанное с TANAP. В ноябре прошлого года TANAP уже достиг границы Европы. Это позволит нам экспортировать больше природного газа с «Шахдениз» и других газовых месторождений. Потому что мы планируем расширять свою деятельность и наращивать уровень добычи с других месторождений, которые пока находятся на стадии разведки или завершающей стадии подготовки.

Таким образом, все работы идут по графику. Я хотел бы выразить правительству США признательность за постоянную поддержку, оказываемую реализации этого важного проекта. Знаю, что Президент Трамп лично участвует в этом процессе. Его активные контакты и участие очень помогли нам справиться с определенными трудностями, с которыми мы сталкивались ранее. В настоящее время мы не видим каких-либо других препятствий. Предстоящий путь очень ясный. Уверен, что наше плодотворное сотрудничество будет продолжаться и в дальнейшем, потому что правительство США всегда оказывало большую поддержку нашим проектам, связанным с развитием как наших нефтегазопроводов, так и энергетического потенциала. Еще раз добро пожаловать.

Советник заместителя государственного секретаря США по энергетической дипломатии Курт Доннелли подчеркнул, что впервые приехал в Баку в 2004 году, является свидетелем больших процессов развития, произошедших в нашей столице за минувший период. Коснувшись значения Южного газового коридора, Курт Доннелли поздравил Президента Ильхама Алиева с вступлением данного проекта в завершающую фазу. Курт Доннелли коснулся важности предстоящего в Баку шестого заседания министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора, и отметил значение обсуждений в этом формате.

На встрече состоялся обмен мнениями о развитии альтернативных источников энергии в Азербайджане за последнее время.