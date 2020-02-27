Александр Нестеров: Государственный визит Президента Азербайджана в Италию – исторический для обеих стран

БАКУ/Trend/ - Учитывая взаимную заинтересованность Италии и Азербайджана, можно не сомневаться, что государственный визит Президента Азербайджана Ильхама Алиева – исторический для обеих стран.

Об этом сказал Trend доктор исторических наук, директор Центра азербайджановедения УрФУ (город Екатеринбург, Россия), глава Екатеринбургского представительства Бакинского международного центра мультикультурализма Александр Нестеров.

По его словам, нужно говорить не о новом этапе, а скорее об успешном развитии уже существующих отношений между Италией и Азербайджаном: "Декларация, подписанная между двумя государствами, зафиксировала тенденции, которые уже существовали в отношениях между Азербайджаном и Италией. С другой стороны, подписание официального документа такого уровня однозначно показывает взаимную заинтересованность обеих стран в развитии сотрудничества".

Что касается встреч, проведенных главой Азербайджана с высокопоставленными официальными лицами Италии, а также с представителями итальянских компаний, представляющих различные сферы, историк отметил, что они безусловно являются основой для развития коммерческих и деловых обменов: "Конечно, встречи такого рода станут естественной основой для развития контактов, прежде всего в экономической сфере. Наличие взаимных экономических интересов, а также поддержка Президента Ильхама Алиева однозначно приведут к укреплению связей деловых кругов обоих государств. Также не сомневаюсь, что успешное развитие итальянско-азербайджанских связей и договоренности, достигнутые на форуме, свидетельствуют о реальных перспективах расширения итальянских инвестиций в экономику Азербайджана".

Эксперт считает государственный визит Президента Азербайджана в Италию важным шагом к развитию в отношениях двух стран также в контексте энергетического сотрудничества: "Энергетическая сфера представляет для Италии наибольший интерес в сотрудничестве с Азербайджаном. Нефть является основным энергетическим ресурсом для Италии; основная часть нефти поступает в Италию из-за рубежа – из стран Ближнего Востока, Северной Африки и частично из России. Войны и политическая нестабильность в Ливии, Сирии, Ираке, ограничения, наложенные на Иран, создают определенные проблемы для поставок нефти в Италию из этих стран. Конечно, Италия заинтересована в расширении поставок нефти из Азербайджана. Кроме прочего, Азербайджан является надежным и крупнейшим поставщиком сырой нефти для Италии.

На Италию приходится 17% азербайджанской сырой нефти. Единственной проблемой остается политическая и военная нестабильность в транзитных регионах. В надежности Азербайджана как поставщика никто не сомневается, но надежность транзита в современных обстоятельствах, к сожалению, никто гарантировать не может".

Согласно словам историка, Италия стремится к диверсификации поставок энергоносителей: "Именно поэтому Италия поддерживает идею "Южного газового коридора". Диверсификация поставок – вот главная, концептуальная идея итальянской энергетической безопасности. Азербайджан в рамках этой концепции рассматривается как не единственный, но значимый и надежный партнер".

(Автор: Гусейн Сафаров. Редактор: Гюнель Зейналова)

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