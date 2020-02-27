Президент Ильхам Алиев наградил группу военнослужащих пограничной службы
БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о награждении ряда военнослужащих Государственной пограничной службы орденом «Рашадат» третьей степени.
В распоряжении говорится, что военнослужащие Государственной пограничной службы - генерал-лейтенант Джабраилов Асиф Микаил оглу, генерал-лейтенант Халилов Аскер Сабир оглу, генерал-лейтенант Таги-заде Фархад Сабир оглу награждаются орденом «Рашадат» третьей степени за особые заслуги в обеспечении территориальной целостности, безопасности и охраны государственной границы Азербайджана.
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