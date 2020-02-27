Президент Ильхам Алиев принял делегацию во главе с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану (ФОТО) (версия 3)

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БАКУ /Trend/ - Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг принял делегацию во главе с торговым посланником премьер-министра Великобритании по Азербайджану, баронессой Эммой Николсон.

Как сообщает Trend, на встрече баронесса Эмма Николсон вручила Президенту Ильхаму Алиеву памятный подарок, отправленный сборной Уэльса, которая примет участие в предстоящих в Баку в этом году матчах чемпионата Европы по футболу.

Президент Ильхам Алиев сказал:

- Благодарю за очень интересные памятные подарки. Выражаю признательность за то, что Вы вместе с нами участвуете в регулярно проводимом министерском заседании в рамках Консультативного совета Южного газового коридора. Ваше личное участие очень важно. Это демонстрирует постоянную поддержку правительством Великобритании реализации этого проекта. Это также свидетельствует о многолетнем партнерстве между нашими странами. Хотел бы сообщить, что со времени нашей последней встречи в реализации проекта достигнут существенный прогресс. Мы довели ТАР до турецко-греческой границы. Это был важный этап в реализации Южного газового коридора. Думаю и надеюсь, что когда мы встретимся в Баку в очередной раз – в феврале следующего года, то сообщим о завершении проекта и наметим дальнейшие шаги. Потому что, думаю, завершение строительства, конечно, станет важной вехой, но в то же время откроет новые возможности.

Я также хочу поблагодарить за ваш личный вклад. Также рад, что часть крупных компаний нефтегазового сектора вступают в очень важный этап сотрудничества с предприятиями малого и среднего предпринимательства. А это - приоритет для нашего правительства, так как мы хотим обеспечить устойчивое развитие для Азербайджана, и будущее нашей экономики в значительной степени будет зависеть от предпринимательства, деятельности предприятий малого и среднего бизнеса и продолжения реформ. Поэтому нефтегазовый сектор будет единственным сектором, который поддержит наши реформы необходимыми ресурсами, и мы продолжим направлять эти ресурсы в человеческий капитал, а также поддерживать частный сектор. Еще раз добро пожаловать.

Торговый посланник премьер-министра Великобритании по Азербайджану баронесса Эмма Николсон подчеркнула значение шестого министерского заседания, которое состоится в Баку в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.

На встрече было отмечено успешное развитие связей между Азербайджаном и Великобританией в различных сферах, в том числе в энергетическом секторе, подчеркнута особая роль ВР в развитии связей в этом направлении, выражена уверенность в дальнейшем расширении сотрудничества.

В ходе беседы было отмечено, что проводимые в Азербайджане реформы создают новые возможности для сотрудничества между двумя странами.

На встрече состоялся обмен мнениями о сотрудничестве в области малого и среднего предпринимательства, альтернативной энергии, инноваций, образования, здравоохранения, культуры и др.