Президент Ильхам Алиев вручил Артуру Раси-заде орден "За службу Отечеству" 1-й степени (ФОТО) (Версия 2)

Политика 27 февраля 2020 21:38 (UTC+04:00)
Президент Ильхам Алиев вручил Артуру Раси-заде орден "За службу Отечеству" 1-й степени (ФОТО) (Версия 2)

Добавлены подробности (Первая версия была опубликована в 16:03)

БАКУ /Trend/ - 27 февраля Президент Азербайджана Ильхам Алиев вручил Артуру Раси-заде орден "За службу Отечеству" 1-й степени.

Как сообщает Trend, поздравляя Артура Раси-заде с юбилеем, Президент Ильхам Алиев сказал:

-Уважаемый Артур муаллим, прежде всего, сердечно поздравляю вас с юбилеем, желаю вам здоровья и долгих лет жизни. На протяжении многих лет вы активно работали во имя развития Азербайджана – и в советское время, и в период независимости.

Вы долгое время осуществляли деятельность под руководством великого лидера Гейдара Алиева. Еще в конце 1970-х годов Гейдар Алиев назначил вас на очень ответственную должность – заместителя председателя Государственного планового комитета. В то время – в советский период этот комитет играл особую роль в развитии экономики в Азербайджанской Республике, и еще в молодые годы вам была поручена эта ответственная должность.

После этого вы работали на высоких должностях и в Центральном Комитете, и в Кабинете Министров. В годы независимости великий лидер Гейдар Алиев, спустя три года после возвращения к власти, назначил вас на должность премьер-министра. 22 года вы активно работали на этой должности и внесли большой вклад в развитие нашей страны. 15 из 22 лет мы работали вместе, и эти годы были очень важными для экономического развития нашей страны. Азербайджан в эти годы стремительно развивался и является лидирующим государством мира по темпам экономического развития. Во всех этих позитивных достижениях есть и ваш труд, ваш вклад. Считаю, что в течение этих 15 лет все поставленные задачи были успешно выполнены, промышленный потенциал нашей страны значительно вырос. В нашей стране были реализованы крупные инфраструктурные проекты, улучшено благосостояние граждан. Наглядным подтверждением этого является повышение зарплат, пенсий в среднем почти в 8-10 раз.

Сегодня Азербайджан входит в число сильных государств, прочно стоящих на ногах, смог с честью выйти из любых испытаний. В том числе произошедший несколько лет назад в мире экономический, финансовый кризис, хотя и отразился на нас, однако считаю, что мы смогли преодолеть эту ситуацию с самыми незначительными потерями. В тот период мы, естественно, постоянно находились в контакте, и считаю, что своевременно предпринятые шаги смогли застраховать нас от крупных проблем.

Азербайджанское государство высоко оценивает вашу деятельность. В 2005, 2010, 2015 годах вы были награждены мною орденами "Истиглал", "Шараф" и "Шохрат". Считаю, что это - справедливая оценка государством вашей деятельности.

Накануне юбилея вы моим Распоряжением были награждены орденом "За службу Отечеству" 1-й степени. Несмотря на то, что вы находитесь на пенсии, вы награждены этим высоким орденом с учетом как прошлых заслуг, так и сегодняшней вашей активной и однозначной позиции. Позвольте вручить вам орден.

Х Х Х

Президент Ильхам Алиев вручил Артуру Раси-заде орден "За службу Отечеству" 1-й степени.

Х Х Х

Артур Раси-заде сказал:

-Уважаемый господин Президент, выражаю Вам глубокую признательность за оценку моего труда. Я горжусь тем, что на протяжении многих лет являлся учеником и соратником великого лидера. Горжусь тем, что начиная с 2003 года Вы в результате напряженной деятельности вывели Азербайджан на путь прогресса и развития во всех направлениях. Абсолютно убежден в том, что эта тенденция будет продолжаться и впредь. Я нисколько не сомневаюсь в этом.

Господин Президент, желаю Вам здоровья, долгих лет жизни и успехов. Я полностью уверен в том, что в предстоящие годы позиция нашей республики как внутри, так и за рубежом еще более упрочится. Хочу еще раз сердечно поблагодарить Вас за проявленное ко мне внимание. Желаю, чтобы наша очередная встреча с Вами состоялась в Нагорном Карабахе. Я полностью верю в это. Все знают, хочу, чтобы еще раз услышали об этом от меня: Ваше постоянное первоочередное внимание к Вооруженным силам, естественно, в разы повысило нашу боеспособность, в разы. Вообще, о развитии я могу говорить до утра. Вы сами в своем выступлении коснулись основных вопросов. Еще раз выражаю Вам глубокую признательность. Считаю, что ничего не может быть выше слов, чем "служба Отечеству". Поэтому прошу еще раз принять мою сердечную благодарность. Желаю Вам здоровья, успехов. Желаю, чтобы мы всегда могли радоваться Вашей деятельности и Вашим делам. Абсолютно убежден в том, что так оно и должно быть. Еще раз большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев вручил Артуру Раси-заде орден "За службу Отечеству" 1-й степени (ФОТО) (Версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев вручил Артуру Раси-заде орден "За службу Отечеству" 1-й степени (ФОТО) (Версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев вручил Артуру Раси-заде орден "За службу Отечеству" 1-й степени (ФОТО) (Версия 2) - Gallery Image
Президент Ильхам Алиев вручил Артуру Раси-заде орден "За службу Отечеству" 1-й степени (ФОТО) (Версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев вручил Артуру Раси-заде орден "За службу Отечеству" 1-й степени (ФОТО) (Версия 2) - Gallery Thumbnail
Президент Ильхам Алиев вручил Артуру Раси-заде орден "За службу Отечеству" 1-й степени (ФОТО) (Версия 2) - Gallery Thumbnail
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