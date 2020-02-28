Президент Ильхам Алиев принял участие в VI заседании министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора" (ФОТО) (версия 3)
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БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева в Баку 28 февраля проходит VI заседание министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора".
Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в заседании.
Глава государства выступил на заседании с речью.
Затем выступил заместитель генерального директора Генерального директората по энергетике Европейской комиссии Клаус-Дитер Борхардт.
Заседание продолжает работу в панельной сессии.
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Президент Ильхам Алиев принял участие в VI заседании министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора" (ФОТО)
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