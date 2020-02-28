Президент Ильхам Алиев принял участие в VI заседании министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора" (ФОТО) (версия 4)

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БАКУ /Trend/ - В Центре Гейдара Алиева в Баку 28 февраля проходит VI заседание министров в рамках Консультативного совета "Южного газового коридора".

Президент Азербайджана Ильхам Алиев принял участие в заседании.

Азербайджан каждый раз проводит министерское заседание в рамках Консультативного совета Южного газового коридора, а это является одним из ключевых факторов, подтверждающих ведущую роль нашей страны в проекте. В рамках проекта, состоящего из четырех сегментов – «Шахдениз – этап II», Южно-Кавказский трубопровод, газопроводы TANAP и TAP, в мае 2018 года в Сангачальском терминале состоялось официальное открытие Южного газового коридора. В июне того же года был сдан в эксплуатацию газопровод TANAP, а в прошлом году TANAP был доведен до границы Европы. Строительство ТАР – последнего сегмента этого проекта, который поддерживают международные финансовые структуры, США, Великобритания и Европейский Союз, продолжается. Южный газовый коридор протяженностью 3500 км, общей стоимостью приблизительно 40 млрд долларов, в котором принимают участие семь стран – Азербайджан, Турция, Грузия, Албания, Греция, Болгария и Италия, является стратегическим фактором энергетической безопасности Европы.

Вначале участники заседания сделали совместное фото.

Министр энергетики Азербайджана Парвиз Шахбазов сказал, что Консультативный совет Южного газового коридора все эти годы является форматом эффективного сотрудничества и вносит важный вклад в реализацию проекта.

Выступивший с речью на заседании Президент Ильхам Алиев подчеркнул, что Консультативный совет в последние годы вносит большой вклад в активизацию усилий и реализацию Южного газового коридора. Глава государства отметил, что состав стран-членов Южного газового коридора объединяет общие цели. Президент Азербайджана, окинув взглядом пройденный проектом исторический путь, сказал, что на основе этого проекта был создан уникальный формат сотрудничества. Этот проект был инициирован Азербайджаном и поддержан соседями.

Отметив, что к Южному газовому коридору проявляется большой международный интерес, Президент Ильхам Алиев рассказал о значении сдачи в эксплуатацию основного сегмента проекта – TANAP, подчеркнул, что в настоящее время завершены 92 процента проекта ТАР.

Глава государства в своей речи рассказал о том, что в первые годы независимости наша страна столкнулась с трудностями, вспомнил о проделанной работе по добыче и экспорту нефтегазовых ресурсов Азербайджана. Он подчеркнул, что за эти годы Азербайджан стал надежной транзитной страной. Отметив, что нефтяные доходы расходуются на развитие страны, до сих пор было реализовано много инфраструктурных проектов и в этом направлении работы продолжаются, Президент Ильхам Алиев рассказал об экономических возможностях Азербайджана и пожелал работе Совета успехов.

Затем выступил заместитель генерального директора Генерального директората по энергетике Европейской комиссии Клаус-Дитер Борхардт. Он подчеркнул, что Южный газовый коридор – достижение для Европейского Союза, этот проект усиливает энергетическую безопасность Европы. «Этот проект составная часть нашей стратегии диверсификации и новый источник», - добавил Клаус-Дитер Борхардт и выразил Президенту Ильхаму Алиеву признательность за руководство проектом и плодотворное сотрудничество со странами-партнерами.

Заседание продолжило работу панельными сессиями.