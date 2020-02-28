Президент Ильхам Алиев принял участие в открытии подземного пешеходного перехода на пересечении проспекта Гейдара Алиева и улицы Заки Мамедова в Баку (ФОТО) (версия 2)

БАКУ /Trend/ - 28 февраля в городе Баку состоялось открытие подземного пешеходного перехода на пересечении проспекта Гейдара Алиева и улицы Зеки Мамедова.

Как сообщает Trend, в открытии принял участие Президент Азербайджана Ильхам Алиев.

Председатель Правления Государственного агентства автомобильных дорог Азербайджана Салех Мамедов проинформировал главу государства о проделанной работе.

Было отмечено, что пересечение проспекта Гейдара Алиева и улицы Зеки Мамедова является одной из территорий с наиболее плотным движением автомобилей и пешеходов. И именно с этой точки зрения строительство перехода имеет большое значение. Строительство подземного пешеходного перехода началось в ноябре 2018 года. Оно осуществлялось способом закрытого бурения. По этой причине строительные работы не создали каких-либо препятствий движению транспортных средств на проспекте Гейдара Алиева. Впервые в Баку строительство подземного пешеходного перехода способом закрытого бурения применено здесь. Общая протяженность пешеходного перехода составляет 98 метров, а ширина - 5 метров. Здесь установлена современная система освещения и видеонаблюдения. Переход имеет особое значение с точки зрения регулирования движения транспорта в этой части проспекта Гейдара Алиева, предотвращения автомобильных пробок, устранения аварий и обеспечения безопасности движения пешеходов. Использование перехода устранит случаи нарушения правил дорожного движения на территории с интенсивным движением.

Президент Ильхам Алиев разрезал ленту в знак открытия подземного пешеходного перехода.

Отметим, что в последние годы в столице и регионах в целях обеспечения безопасности движения на автомобильных дорогах, удобного и безопасного перехода гражданами автомобильных дорог Государственное агентство автомобильных дорог Азербайджана согласно поручениям и распоряжениям Президента Ильхама Алиева продолжает комплексные меры, в том числе строительство надземных и подземных пешеходных переходов. Сдача в эксплуатацию отдельных объектов дорожно-транспортного комплекса является логическим результатом осуществляемых в этих рамках целенаправленных мер. Строительство новых дорожных развязок, мостов, надземных и подземных переходов направлено на устранение проблемы автомобильных пробок и обеспечение безопасности населения в Баку. Это также дает основание говорить о том, что обеспечение удобства граждан, дальнейшее улучшение социальных условий жизни людей, восстановление в соответствии с высокими стандартами дорожно-транспортной инфраструктуры в нашей стране всегда находятся в центре внимания Президента Ильхама Алиева. В этом плане в столице и регионах реализуются широкомасштабные инфраструктурные проекты, в городах и поселках проводится работа по благоустройству. В 2018-2019 годах на дорогах Баку и пригородов, магистралях были построены и сданы в эксплуатацию 7 надземных и подземных переходов. В настоящее время на 8 территориях осуществляется строительство надземных и подземных пешеходных переходов, сооружение нескольких из них находится на стадии завершения. В ближайшее время планируется начать строительство новых переходов еще в 6 местах.