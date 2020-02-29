Президент Ильхам Алиев: В современной истории Азербайджана нефтяной фактор сыграл решающую роль

БАКУ/Trend/ - В современной истории Азербайджана нефтяной фактор сыграл решающую роль.

Как передает Trend, об этом, в частности, сказал Президент Ильхам Алиев, выступая на VI заседании министров в рамках Консультативного совета Южного газового коридора.

"Пользуясь случаем, хочу пригласить всех вас в гости в феврале следующего года, так как считаю, что завершение строительства ТАР не означает окончания нашей командной работы. Думаю, что в феврале следующего года необходимо рассмотреть здесь, в Баку многие вопросы. После этого мы подготовим нашу стратегию на будущее. В феврале прошлого года мы сообщили об успешном завершении в июне 2018 года участка ТАNАР, достигшего турецкого рынка. На сей раз мы с гордостью объявляем о завершении ТАNАР, достигшего уже турецко-греческой границы. Это очень важный этап в реализации нашего мегапроекта. Сегодня, когда состояние завершения проекта Южного газового коридора находится на очень высоком уровне и, как вам известно, проект ТАР завершен почти на 92 процента, надеюсь, что до конца нынешнего года мы отметим открытие проекта Южного газового коридора. Конечно, глядя в прошлое после того, как все наши усилия принесли конкретные результаты, трудно даже представить, какие вызовы стояли перед нами – перед Азербайджаном в начале периода независимости. Невозможно было представить, что когда-то, меньше чем через 30 лет страна вместе с международными партнерами добьется столь крупного успеха, станет инициатором проектов мирового масштаба, интересующих страны мира, вместе с партнерами успешно реализует их. Каждый из этих проектов – Баку-Тбилиси-Джейхан, Баку-Тбилиси-Эрзурум, «Азери-Чираг-Гюнешли», «Шахдениз», другие проекты по разведке и добыче, Южный газовый коридор, - я бы добавил сюда также такой гигантский проект, как Баку-Тбилиси-Карс, - имеет стратегическое значение", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что каждый из них обеспечит для нашей страны и народа, всех стран-участниц данного проекта устойчивое, успешное и, уверен, процветающее развитие.

"Однако в 1991 году ситуация была совершенно иной. В результате распада Советского Союза Азербайджан восстановил независимость. Однако, к сожалению, страна не смогла обеспечить для своего народа нормальные условия жизни. Царила бедность, экономика находилась в состоянии застоя. Сложилась хаотическая ситуация, которая привела к множеству трудностей и большим потерям. 1992 году ситуация ухудшилась. В то время в результате военного переворота к власти пришел Народный фронт. Я бы сказал, это был катастрофический период, так как продолжавшаяся год власть привела Азербайджан к краю пропасти. Экономика была полностью уничтожена, получившая широкий размах коррупция фактически являлась фактором, нарушавшим нашу только что обретенную государственность. Уровень инфляции превышал 1000 процентов. Армянская оккупация, более 1 миллиона беженцев и вынужденных переселенцев – считаю, что тогда мы находились на первом месте по числу беженцев на душу населения. В то время, как армянские силы оккупировали часть наших территорий, правительство Народного фронта развязало гражданскую войну. Этот коррупционный режим развязал войну между азербайджанцами", - сказал глава государства.

По его словам, обретенная государственность вновь оказалась под угрозой.

"Азербайджанский народ проявил мудрость и смелость, когда уничтожил этот антинациональный режим и пригласил в Баку Гейдара Алиева. С октября 1993 года, после избрания Гейдара Алиева президентом Азербайджан вступил на путь стабильности, развития и прогресса. Таким образом, с того времени наша страна живет в условиях политической, экономической и социальной стабильности. Глядя на ситуацию в нашем регионе и мире, мы видим новые конфликты и противостояния. К сожалению, конфликтов становится все больше. Считаю, что жизнь в условиях стабильности и безопасности является одним из основных достижений нашей политики. Конечно, одним из основных путей построения государства было создание сильной экономики, и без иностранных инвестиций это было невозможно. Поэтому было абсолютно ясно, что надо привлекать иностранные компании для инвестирования, однако куда следовало вкладывать инвестиции? Единственной сферой, которая могла представлять интерес для иностранных компаний, являлся нефтяной сектор. Однако Азербайджан считался очень рискованной страной, представители иностранных компаний чувствовали себя здесь некомфортно, не было даже нормальных отелей, в которых они могли остановиться. Конечно, привлечение инвестиций в такой ситуации было делом не простым. Однако нам удалось сделать это, и в сентябре 1994 года Азербайджан и консорциум иностранных компаний подписали контракт по месторождениям «Азери-Чираг-Гюнешли». Это стало началом нашего пути к прогрессу, процветанию и развитию", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что поэтому в современной истории Азербайджана нефтяной фактор сыграл решающую роль.

"В прошлом, когда Азербайджан не был независимым, как вам известно, нефть впервые была добыта в Баку, и первая в мире скважина находится, может быть, на расстоянии 10 километров отсюда. Но нашему народу не удалось воспользоваться этим. Во времена, когда Азербайджан не был независимым, было добыто более 1 миллиарда тонн нефти. Если бы в то время Азербайджан был независимым, то сегодня мы могли бы стать одной из самых богатых и процветающих стран мира. Но эти природные ресурсы не служили интересам азербайджанского народа. Это произошло только после того, как мы стали независимыми. Сегодняшний Азербайджан является наглядным примером этого. Поэтому подписание в 1994 году «Контракта века» не было лишь коммерческим проектом. Для нас это был проект, позволивший выжить. Для нас это был проект, позволивший усилить государственность, экономику, обеспечить для наших граждан лучшую жизнь. Все это произошло. На нашем примере нефть – это не проклятие", - сказал глава государства.

По его словам, нефть была одним из средств, важнейших средств для достижения успеха, построения сильной страны, обеспечения нормальной жизни людей, для стабильности, безопасности, сосуществования в гармонии с соседями.

"После этого интерес к Азербайджану возрос, и в 1996 году было подписано соглашение «Шахдениз». В то время газ не был особо важным фактором в энергетической безопасности стран. Поэтому подписание соглашения «Шахдениз» не считалось столь же важным, как подписание в 1994 году контракта «Азери-Чираг-Гюнешли». Однако сегодняшние реалии показывают, как мудро было сделать это вовремя. Затем, в 1997 году на контрактной площади была добыта первая нефть. Считаю, что это тоже было рекордом, потому что обычно между подписанием контракта с иностранными инвесторами и добычей первых углеводородных ресурсов проходит более 3 лет. У нас же это произошло за 3 года, что позволило нам начать инвестирование других секторов экономики. В 2002 году решение о строительстве основного нефтепровода уже было претворено в жизнь, так как началось практическое строительство трубопровода Баку-Тбилиси-Джейхан. До этого уже были сданы в эксплуатацию два трубопровода – Баку-Новороссийск и Баку-Супса, по которым наша нефть поставлялась в Россию, Грузию и черноморские порты. Поэтому открытие в 2006 году Баку-Тбилиси-Джейхан стало еще одним этапом в развитии нашей страны, так как после этого мы начали получать доход, вкладывать инвестиции в инфраструктуру и в человеческий капитал. А в 2007 году Азербайджан впервые превратился в международного экспортера газа, был открыт газопровод Баку-Тбилиси-Эрзурум. Считаем, что большинство из запланированного успешно выполнено. Но перед нами стояли новые вызовы. Мы должны были начать полномасштабную разработку «Шахдениз», проекта «Шахдениз-2». Без системы основного газопровода это было невозможно. Поэтому консорциум ждал нас для достижения договоренности с партнерами, принятия заключительного инвестиционного решения, и мы добились этого. В 2012 году Азербайджан и Турция подписали договор о строительстве Трансанатолийского трубопровода – TANAР. До этого, как я уже отметил, мы подписали совместную декларацию с Европейской комиссией. Вслед за этим международный консорциум принял заключительное инвестиционное решение, связанное с «Шахдениз-2», и практически был дан старт строительству, которое было успешно осуществлено. В 2018 году в Баку – на Сангачальском терминале мы уже отметили официальное открытие Южного газового коридора, а в июне газ по TANAР достиг турецкого рынка. Как я уже сказал, в ноябре прошлого года TANAР достиг границ с Европой", - сказал глава государства.

По его словам, реализация TAР уже завершилась на 92 процента.

"Таким образом, это наша общая история успеха.Считаю, что Консультативный совет сыграл очень важную роль в реализации данного проекта. Потому что мы ежегодно встречаемся не только в Баку. В течение года проводятся многочисленные встречи, консультации, принимаются важные решения для продвижения проекта. За это время Азербайджан превратился еще и в надежную транзитную страну. Не только в поставщика, но и в надежную транзитную страну. Страны, расположенные на восточном побережье Каспия, транспортируют свои углеводородные ресурсы на международные рынки через территорию Азербайджана. Кроме того, нефть, добываемая российскими компаниями в секторе этой страны в Каспийском море, транспортируется на международные рынки через нашу систему – Баку-Тбилиси-Джейхан. Таким образом, мы являемся уже транзитной страной. Уверен, что наша роль как транзитной страны будет возрастать", - сказал глава государства.

Президент Ильхам Алиев отметил, что это также стимулировало стремительное развитие транспортного сектора Азербайджана.

"Сегодня этот сектор является очень современным и эффективным, он поможет усилить наши позиции как евразийского транспортного узла. Нам принадлежит самый большой флот на Каспии, у нас более 200 судов. В настоящее время у нас также есть очень современный судостроительный завод, производящий необходимые суда как для нас, так и для консорциума. Мы построили 6 международных аэропортов. Один из них – Международный аэропорт Гейдар Алиев удостоен 5 звезд. Это – один из 10 пятизвездочных аэропортов в мире. Мы модернизировали нашу железнодорожную систему, и этот процесс продолжается. По оценке Давосского всемирного экономического форума Азербайджан занимает 12-е место в мире по эффективности железных дорог. По эффективности авиалиний Азербайджан находится на 11-м месте в мире. По качеству дорог мы занимаем 27-е место в мире. А по качеству инфраструктуры находимся на 34-м месте. Таким образом, развитие транспортного сектора было очень быстрым", - сказал глава государства.