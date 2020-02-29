Погранслужба Азербайджана закрыла границу с Ираном (версия 2)

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БАКУ/Trend/ - Государственная пограничная служба Азербайджана на две недели закрыла границу с Ираном, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Службу.

Учитывая рекомендации ВОЗ и опыт других государств, в связи с риском распространения коронавируса на основании ограничительного режима

принято решение временно закрыть с 16:00 сегодняшнего на две недели государственную границу между Азербайджаном и Ираном, сообщает в субботу Trend со ссылкой на Кабмин.

Созданная ситуация была обсуждена с соответствующими государственными структурами Ирана и Иран был проинформирован об этом решении Азербайджана.

Для выезда граждан Ирана из Азербайджана в Иран и въезда граждан Азербайджана, находящихся на территории Ирана, будет обеспечен необходимый коридор с применением соответствующего режима.

В случаях необходимости для граждан Ирана будут оформлены визы на гуманитарной основе.

Азербайджан продолжает контакты и сотрудничество с ВОЗ, дружественными странами и странами-партнерами в связи с риском коронавируса.

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )