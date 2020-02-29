МИД: Для граждан Азербайджана, желающих вернуться из Ирана, открыта «горячая линия» (версия 2)

БАКУ/Trend/- Для граждан Азербайджана, желающих вернуться из Ирана, открыта "горячая линия", сообщает в субботу Trend со ссылкой на МИД.

Для возвращения граждан Азербайджана, находящихся в Иране, посольство Азербайджана в Тегеране и генконсульстве в Тебризе работает «горячая линия».

Просьба к гражданам Азербайджана, желающим вернуться, связываться с диппредставительствами по нижеследующим «горячим линиям»:

Посольство Азербайджана в Иране

Тел: (+98 910) 559 56 10

(+9821) 22 55 82 99

(+9821) 22 55 42 55

Генконсульство Азербайджана в Тебризе

Тел: (+98 902) 095 13 83

(+98413) 333 48 02/04

(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )