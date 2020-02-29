МИД: Для граждан Азербайджана, желающих вернуться из Ирана, открыта «горячая линия» (версия 2)
БАКУ/Trend/- Для граждан Азербайджана, желающих вернуться из Ирана, открыта "горячая линия", сообщает в субботу Trend со ссылкой на МИД.
Для возвращения граждан Азербайджана, находящихся в Иране, посольство Азербайджана в Тегеране и генконсульстве в Тебризе работает «горячая линия».
Просьба к гражданам Азербайджана, желающим вернуться, связываться с диппредставительствами по нижеследующим «горячим линиям»:
Посольство Азербайджана в Иране
Тел: (+98 910) 559 56 10
(+9821) 22 55 82 99
(+9821) 22 55 42 55
Генконсульство Азербайджана в Тебризе
Тел: (+98 902) 095 13 83
(+98413) 333 48 02/04
(Текст: Кямаля Сеидова. Редактор: )
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