Стала известна дата заседания Конституционного суда по итогам парламентских выборов в Азербайджане

БАКУ /Trend/ - Заседание Пленума Конституционного суда Азербайджана по итогам досрочных выборов в Милли Меджлис назначено на пятое марта, сообщает Trend со ссылкой на Конституционный суд.

Заседание состоится в 10:00.

Контактный телефон: 012 492-99-73.