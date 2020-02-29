Стала известна дата заседания Конституционного суда по итогам парламентских выборов в Азербайджане
БАКУ /Trend/ - Заседание Пленума Конституционного суда Азербайджана по итогам досрочных выборов в Милли Меджлис назначено на пятое марта, сообщает Trend со ссылкой на Конституционный суд.
Заседание состоится в 10:00.
Контактный телефон: 012 492-99-73.
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